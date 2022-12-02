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Bilim insanları açıkladı: Pandemi gençleri daha erken yaşlandırdı

Araştırmacılar ABD’de 81 gencin pandemiden önce ve sonra çekilmiş MRI görüntülerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç bilim insanlarını harekete geçirdi. Araştırma her gruptaki 64 katılımcıyı yaş ve cinsiyet gibi faktörler açısından eşleştirdikten sonra, ergenlik döneminde beyinde görülen korteksin incelmesi ve hipokampus ile amigdalanın büyümesi gibi durumların karantina sonrası dönemde daha fazla olduğunu buldu. Başka bir deyişle pandemi sonrası gençlerin beyinleri daha hızlı bir şekilde yaşlanmaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bilim insanları açıkladı: Pandemi gençleri daha erken yaşlandırdı
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Araştırmacılar ABD’de 81 gencin pandemiden önce ve sonra çekilmiş MRI görüntülerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuç bilim insanlarını harekete geçirdi.

Araştırma her gruptaki 64 katılımcıyı yaş ve cinsiyet gibi faktörler açısından eşleştirdikten sonra, ergenlik döneminde beyinde görülen korteksin incelmesi ve hipokampus ile amigdalanın büyümesi gibi durumların karantina sonrası dönemde daha fazla olduğunu buldu. Başka bir deyişle pandemi sonrası gençlerin beyinleri daha hızlı bir şekilde yaşlanmaya başladı.

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Stanford Üniversitesi Psikoloji Profesörü Ian Gotlib, "Beyin yaşı farkı yaklaşık üç yıl kadar. Karantinaların bir yıldan az olduğu göz önüne alındığında bu kadar büyük bir artış beklemiyorduk" dedi.

Global Open Science dergisinde yer alan bir makalede ise, Kaliforniya Körfez Bölgesi'ndeki ergenlerin, gelecek kaygısı stresinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi incelenerek, katılımcıların depresyon ve anksiyete belirtileri değerlendirildi. Karantina sonrası gruplarda, daha ciddi anksiyete, depresyon ve içselleştirme sorunları semptomları dahil olmak üzere daha büyük zihinsel sağlık sorunları saptandı.

Gotlib bulguların, "Akıl sağlığında bozulma muhtemelen pandeminin stresinden dolayı ortaya çıkıyor. Buna gençlerin beynindeki fiziksel değişiklikler de eşlik ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan değişimin Gençler üzerinde nasıl bir olumsuz etki yaratacağına da değinen Gotlib, "Bunu henüz bilmiyoruz. 20 yaşında tüm katılımcıları yeniden taramaya başladık. Bu nedenle değişikliklerin devam edip etmediğini veya zamanla azalmaya başlayıp başlamadığını daha iyi anlayacağız.” diye konuştu.

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