Bilmem bizi ne civara yazdılar

Kitapta Ruhu Bî-Pervâ, Dedim Böyle Sızılar, Ay Tutulması, Hem-Zebân, Ülke Çiçeği, Tam Tekmil, İğdeler Yol Boyu, Kalbin Dilekçe, Kıyısız Kır, Kaknüs adıyla on şiir yer alıyor. Son şiir Kaknüs tarih, saat formu, siyah zemini ve “Ah cânım” laytmotifiyle 6 Şubat 2023 depreminin acısına dil oluyor. Sekizinci şiirin ithafı akıp giden yıllarla birlikte bir gizemli Havva kızına! Diğerleriyse şiir kamuoyu, eleştiri, akademi çevresince bilinen Mehmet Can Doğan, Mustafa Kurt, Mehmet Aycı, Cengizhan Orakçı, Eren Safi, Cemal Sayan, İsmail Karakurt ve Mehmet Solak’a ithaf ediyor. Şair özne olarak Fidancı, şiirlerini adadığı kişileri hem şiirine yapısal öge seçiyor hem de ruhuna ve duygularına kardeş biliyor. Kitabındaki dokuz şiirde de belleğini yokluyor, ortak yaşanılanları anımsıyor, varlığını bildiği kişiye özel anlamlar yüklüyor ve metinlere göndermeler yaparak şiirini kuruyor. Şiirlerini besleyecek imajları, anlam ve ses kaynaşmasıyla bütünleştiriyor. Her şiirde epigraf (tanımlık), laytmotif, şiir alıntıları, kişi ve kitap adları göndermeleri, biraz diyalog, daha çok monolog ve metinlerarası anlatım tekniklerini kullanan Fidancı, Türkçedeki üç şiir (Divan, Halk ve Modern)’in sesini akıtıyor. Bunu her ithaf şiire göre seçtiği ve arındırdığı sözcük kombinasyonlarıyla yapıyor.