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Bin ton mandalinayı çöpe atmaya razı olmadılar: Balıkesir'e özgü kolonya yaptılar​

Bin ton mandalinayı çöpe atmaya razı olmadılar: Balıkesir'e özgü kolonya yaptılar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan Balıkesir Çifti Eğitim Merkezi (BAÇEM), hasat sırasında pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaları kolonya yaparak ekonomiye kazandırıyor. Tıbbı ve aromatik bitkilerin işlendiği tesislerde uçucu yağı çıkarılan mandalina atıklarından hazırlanan mandalina kolonyası yoğun ilgi görüyor.

Haber Merkezi DHA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM görevlileri.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM görevlileri.

Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi'nde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM, yöredeki atık mandalinaları değerlendirmeye başladı. Özellikle Havran bölgesinde yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi yapılırken, takoz olarak tabir edilen ve pazardaki ekonomik değerinin düşmesi nedeniyle atılan mandalinalar, kolonya olarak ekonomiye kazandırılıyor.

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Çöpe giden bin ton mandalinadan kolonya yapıyorlar

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaların uçucu yağını çıkardıklarını söyledi. Yöre çiftçilerini bilgilendirmek için çalıştıklarını belirten Tanrıkulu, “Merkezimizde Ar- Ge çalışmalarının yanı sıra çiftçileri bilgilendiriyoruz. Bunun için çok sayıda kurslar açarken, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da bilgiler veriyoruz. Tarımsal ürünlerde katma değeri arttırmak için çalışıyoruz. Havran yöresinde yılda yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi var. Bunun yaklaşık bin tonu takoz tabir edilen pazar değeri olmayan ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler çöpe gidiyordu. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ar- Ge çalışması yaptık. Tesislerimizde bu mandalinaların uçucu yağını çıkardık. Daha sonra da Balıkesir bir kolonya şehri olduğu için mandalina kolonyası yaptık” dedi.

Ziraat Mühendisi Uğur Binbir de, “Edremit, Havran ve Burhaniye yöresinde mandalina üretiliyor. Tıbbı aromatik bitkilerde olduğu gibi mandalinanın da uçucu yağını çıkardık. Bunu da kolonyaya dönüştürdük. Çok da beğenildi” dedi.

Koronavirüse karşı 'jel kolonya'
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Antalya'da oturan ve bir kozmetik markasının fabrika müdürü olan Uzman Kimyager Selver Vatan Taylan, koronavirüs salgınıyla birlikte jel kolonya üretimine başladı.
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Antibakteriyel jel ve dezenfektan jelle ilgili çalışmalar sonrasında biyosidal işlemlerine başladıklarını anlatan Taylan, ön hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
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Yıllık 100 ton kolonya, 250 ton ise antibakteriyel jel üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Taylan, ürünlerini 50, 100, 250 ml ve 1 litre olarak tasarladıklarını anlattı.
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Üretilen 80 derecelik jel kolonyanın içinde panthenol ve gliserin olduğunu aktaran Selver Vatan Taylan, bunun da kullanan kişilerin cildinin nemlendirilmesine katkı sağlayıp kurumayı önlediğini söyledi.
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VİRÜSLERE KARŞI SAVAŞ <br> <br> Ürünlerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirten Selver Vatan Taylan, Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı çalışmalarımızı hızlandırdık ve jel kolonyayı üretmeye başladık. Jel kolonyasının anti bakteriyel dezenfektanlardan farkı içinde panthenol ve gliserin bulundurmasıdır. Bu jel sayesinde elinizi kurutmadan hem bakteriyel virüslere karşı savaşıyor hem de ferah bir koku hissi bırakıyor. Panthenol cildi nemlendiren bir ürün. Gliserinle kullanılınca ellerin kurutulmadan bakımını yapmasını sağlar dedi.
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YURT İÇİNE SATILIYOR <br> <br> Hammadde ürün bulmakta son günlerde sıkıntı çektiklerini belirten Selver Vatan Taylan, yaşanan küresel krizden dolayı istenilen miktarda hammadde alamadıklarını, yıllık 250 ton etil alkol satın alabilirken şimdilerde ise ürün bulmakta zorlandıklarını anlattı.
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Normal zamanlarda ürünlerini tüm dünyaya gönderebildiklerini belirten Taylan, koronavirüs nedeniyle yurt dışına ürün gönderemediklerini sadece yurt içinde satış yaptıklarını söyledi.
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Koronavirüse karşı 'jel kolonya'
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Koronavirüse karşı 'jel kolonya'
Koronavirüse karşı 'jel kolonya'
Antalya'da, sabun ve şampuan üreten ve 22 ülkeye ihracat yapan bir firma, koronavirüs salgınıyla birlikte kendi laboratuvarlarında jel kolonya geliştirdi. Normal dezenfektanların ciltte oluşturduğuçatlak ve incelmeyi önlemek için jel kolonyanın içine gliserin ve pantenol kullanan firma, seri üretime başladı.


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