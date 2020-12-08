Bin ton mandalinayı çöpe atmaya razı olmadılar: Balıkesir'e özgü kolonya yaptılar​

Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi'nde yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM, yöredeki atık mandalinaları değerlendirmeye başladı. Özellikle Havran bölgesinde yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi yapılırken, takoz olarak tabir edilen ve pazardaki ekonomik değerinin düşmesi nedeniyle atılan mandalinalar, kolonya olarak ekonomiye kazandırılıyor.

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Çöpe giden bin ton mandalinadan kolonya yapıyorlar

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, pazar değeri olmadığı için çöpe giden mandalinaların uçucu yağını çıkardıklarını söyledi. Yöre çiftçilerini bilgilendirmek için çalıştıklarını belirten Tanrıkulu, “Merkezimizde Ar- Ge çalışmalarının yanı sıra çiftçileri bilgilendiriyoruz. Bunun için çok sayıda kurslar açarken, merkezimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza da bilgiler veriyoruz. Tarımsal ürünlerde katma değeri arttırmak için çalışıyoruz. Havran yöresinde yılda yaklaşık 20 bin ton mandalina üretimi var. Bunun yaklaşık bin tonu takoz tabir edilen pazar değeri olmayan ürünlerden oluşuyor. Bu ürünler çöpe gidiyordu. Biz bunu nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ar- Ge çalışması yaptık. Tesislerimizde bu mandalinaların uçucu yağını çıkardık. Daha sonra da Balıkesir bir kolonya şehri olduğu için mandalina kolonyası yaptık” dedi.

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Ziraat Mühendisi Uğur Binbir de, “Edremit, Havran ve Burhaniye yöresinde mandalina üretiliyor. Tıbbı aromatik bitkilerde olduğu gibi mandalinanın da uçucu yağını çıkardık. Bunu da kolonyaya dönüştürdük. Çok da beğenildi” dedi.