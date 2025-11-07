Yeni Şafak
Bingöl’de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı yakalandı

17:047/11/2025, Cuma
IHA
BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA, 33 YIL 3 AY 28 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI YAKALANDI
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçeve, ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve muhtelif suçlardan aranan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

