Binlerce hasta incelendi: Günde 3 fincan kahve kanser riskini yüzde 52 azaltıyor

Prof. Dr. Vedat Göral, Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğince yayımlanan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin 5 bin 145 kanser hastası ile 4 bin 97 kişilik kontrol grubunun gıda tüketimine ilişkin yaptığı karşılaştırmalı araştırmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

30 yıldır yapılan araştırmalara göre mide kanserinin azaldığını belirten Prof. Dr. Göral, “Araştırma sonuçlarına göre kalın bağırsak kanserinin ise arttığını görüyoruz. Bu durumunun sevindirici tarafı kalın bağırsak kanserinde yaşam süresinin daha uzun olmasıdır. Mide kanserinde beş yılı deviren hasta sayımız çok az. Kalın bağırsak kanserinin ise teşhisi erken konulabiliyor” diye konuştu.

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“GÜNDE 3-4 FİNCAN KAHVE TÜKETİLMELİ”

Söz konusu araştırma başta olmak üzere birçok çalışmadan elde edilen verilere göre kahvenin mucizevi bir gıda takviyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral, “ABD ve Japonya’da yapılan çalışmalar kapsamında 12 yıl boyunca beslenme şekli takip edilen kişilerden düzenli kahve tüketenlerde kanser hastalığın seyrinin yavaş ilerlediği belirlendi. Kemoterapi alıp kahve içenlerde ve kemoterapi alıp kahve içmeyenlerde durumun farklı olduğu ispatlandı. Kahve, içindeki polifenol, kahveol ve kafestol gibi maddelerden dolayı kanserinin seyrini yavaşlatıyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketildiğinde kalın bağırsak kanserinin seyrinde yüzde 36’lık düşüş gözlemlendi. Kahvenin tabi ki şekersiz olması gerekiyor. Kahve, kafeinli ya da kafeinsiz olabilir.” ifadelerini kullandı.

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“MİDE VE PANKREAS KANSERİNDE YÜZDE 13 KARACİĞER KANSERİNDE YÜZDE 52 YAVŞALAMA GÖRÜLÜYOR”

Kahvenin kanser savaşçısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vedat Göral, şöyle devam etti:

“Anti-inflamatuvar ve anti-sitokin etkileri nedeniyle, apoptozis ve kanser hücrelerinin seyrini olumlu yönde azaltıyor. Kahvenin düzenli içilmesi gerekiyor. Günde ya da haftada bir fincan kahve içilmesi kansere karşı etkili olmayacaktır. Kahvenin yapılması, tüketilmesi ve cinsi de bu seyri etkiliyor. Kahve, kanser hastaları için bir tavsiye gıda diyebiliriz. Kahve sadece kalın bağırsak kanserinin seyrini yavaşlatmıyor. Mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatıyor. Kahveyi aynı zamanda karaciğer dostu olarak görüyoruz. Karaciğer yağlanması, iltihap ve siroza gidişi de engelliyor.”

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“AKDENİZ VE EGE TİPİ BESLENMEYE TEŞVİK EDİYORUZ”

Kalın bağırsak kanserinin hem ülkemizde hem de dünyada erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten Prof. Dr. Göral, “Sigara içmek, fazla kırmızı et tüketimi, narenciyeyi az tüketme ve fazla yağlı gıda tüketmek kalın bağırsak kanserini tetiklemektedir. Sigara ve alkol tüketmemek, narenciyeyi ise fazla tüketmek gerekir. Kırmızı et ve yağlı gıda tüketiminin de azaltmasını öneriyoruz. Akdeniz ve ege tipi beslenmeye teşvik ediyoruz. Şeker, un ve tuzdan uzak durulmalı. Kanserlerde genetik faktörleri değiştiremeyiz ama çevresel faktörleri değiştirebiliriz” dedi.

FOTOĞRAF 6 Sevim Canpolat, 24 yıldır Cumhuriyet Bulvarı Konak Orduevi karşısındaki 24 metrekarelik dükkanında mantı yapıyor. 100’e yakın mantı çeşidini müşterilerine sunan Canpolat, son olarak da damla sakızlı ve kahveli mantı yapmaya başladı. Evli ve 1 çocuk annesi Sevim Canpolat, “En çok beyaz un kullanılan tercih ediliyor. Ardından da damla sakızlı kahveli mantıya talep geliyor. Türk damak tadının vazgeçilmezlerinden biridir kahve. Mantı da çok severek tükettiğimiz bir besin. Bu ikisini birleştirdim ortaya çok farklı güzel bir lezzet çıktı” dedi. ‘ÇOK ÇEŞİTLİ MANTI VAR’ En çok klasik mantı ile kahve aromalı ve glütensiz undan yapılan vegan mantıların sevildiğini anlatan Canpolat, “Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Mantıya çeşitli aromalar katıyoruz. Kahveli mantıyı tercih etmemin en önemli nedeni de rengi oldu. Ege Bölgesi'nde damla sakızlı kahveyi hepimiz çok seviyoruz. Bu nedenle mantının hamurunu kahve ile yaptım. İşimi severek yapıyorum. Burada gördüğünüz klasik mantı dışındakilerin hepsinin üretimi bana ait diye konuştu. Kahveli mantının ağızda güzel bir tatla birlikte koku bıraktığını söyleyen Canpolat, “Emek ve sabır isteyen bir işimiz var. Burada 1 porsiyon mantıyı yanında mezelerle beraber 30 liraya veriyoruz dedi. Canpolat'ın müşterilerinden Erhan Can Korkmaz (38), Haftada bir mantı tüketiyoruz. Misafirimiz gelecek. Değişiklik olması için kahveliyi tercih ediyoruz ifdalerini kullandı. KAHVELİ MANTI TARİFİ <br> <br> Malzemeler: 1 kilo un, 8 gram damla sakızı, 100 gram Türk kahvesi, 35 gram tuz, 1.5 çay bardağı zeytin yağı, 13 yumurta. <br> <br> Yapılışı: Damla sakızları havanda toz haline gelene kadar dövülecek. Sonra bir kaba un koyulacak, ortası havuz şeklinde açılacak. Ardından Türk kahvesi damla sakızını tuz, zeytinyağı ve yumurtaları ilave edilecek. Yoğurulduktan ve sert bir hamur elde ettikten sonra bezelere ayırıp dinlenmeye bırakılacak. Sonra oklava yardımıyla açıp ince açılıp hamur elde edilecek. Sonra tekrar oklava yardımıyla cetvel gibi hamurları ufak kareler şeklinde kesip içine kıyma doldurup bohça şeklinde kapatılacak. 24 metrekarelik dükkanda 100'e yakın çeşit yapıyor: Damla sakızlı kahveli mantı büyük ilgi görüyor İzmir'li işletmeci Sevim Canpolat (53), 24 metrekarelik dükkanında damla sakızlı ve kahveli mantı yaptı. Müşterilerine 100'den fazla mantı çeşidi sunan Canpolat, damla sakızlı ve kahveli mantının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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