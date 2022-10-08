Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde yaşayan Bekir Güller, 1 asırlık yaşıyla dikkat çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen hafızasıyla adından söz ettiren Güller, resmiyette 9 yaş küçük gözüküyor. 105 yaşındaki Bekir dedenin 100’ün üzerinde torunu bulunuyor. Torunun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Bekir dede yoğurdu bolca tükettiğini tarladan gelince ise yayla ve bulgur çorbası içtiğini belirtti.

“Allah’ın sevgili kuluymuşum ki torunlarımın torunlarını gördüm”

Torunlarının torunlarını gördüğünü söyleyen Güller, “Gençliğimde; Arpa ekmeği yedim, tahıl ekmeği yedim. Tarladan geldiğimde yayla çorbası yiyordum. Bulgur çorbası yiyordum. Hamur işi yiyordum. Tarlada tırpan yaparken yemeğimizi yerdik devam ederdik. Bakracın içine yoğurdu özelerdik içine su ve ekmek koyar yerdik. Üstüne de kömbe ekmeği yerdik. Sonra işimize devam ederdik. Allah’ın sevgili kuluymuşum ki torunlarımın torunlarını gördüm. Ne güzel mutlu oldum. Buraya geldi çocuklar, ne güzel eşi dostu gördük. Çok güzel oldu, tatlı oldu” diye konuştu.

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“Bu zamana kadar gelmesinin sebebi yoğurt yiyor olması”

Torununun torununun annesi olan Şehriban Güller, Bekir dedenin bu zamana kadar gelmesinin nedeninin yoğurt yemesi olduğuna değinerek, “Bu sene yatakta yatıyor. Bu yaşına gelmesinin sebebi imanı mı sağlıklı beslenmesi mi merak ediyorum. Hep şöyle söyler dede, acıktığım zaman ben hep yoğurt yerdim diyor. Bu zamana kadar gelmesinin sebebi yoğurt yiyor olması. Sizde yoğurdu çok yiyin diyor” dedi.

“Sadece kışın soğuklardan dolayı hasta oluyor”

Torununun torununun annesi olan Ayşe Güller, Bekir dedenin sadece kışın soğuklardan dolayı hasta olduğunu ifade ederek, “Benim ananem kızı olur. Torunun torununu gördü. 100’den fazla torunu vardır. Benim ananemin 30’dan fazla torunu var. Rabbim uzun ömürler versin. Bizlerde hepimizde sağlıkla yaşarız inşallah. Bizlerde torunumuzun torununu görmek nasip olur inşallah. Akrabalar Bekir dedeyi görmeye geliyorlar. Bildim bileli Bekir dede burada 105 yaşına girdi. Doğal besleniyorlarmış. Eski toprak sağlam insanmış. Sadece kışın soğuklardan dolayı hasta oluyor” şeklinde konuştu.

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