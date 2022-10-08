Hayat Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı
AKTÜEL

Asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı

Sivas'ın Yıldız beldesinde yaşayan 105 yaşındaki Bekir Güller, torununun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

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Haber Merkezi İHA
Bir asırlık çınar torununun torunlarını kucağına aldı
Asırlık çınar

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde yaşayan Bekir Güller, 1 asırlık yaşıyla dikkat çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen hafızasıyla adından söz ettiren Güller, resmiyette 9 yaş küçük gözüküyor. 105 yaşındaki Bekir dedenin 100’ün üzerinde torunu bulunuyor. Torunun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Bekir dede yoğurdu bolca tükettiğini tarladan gelince ise yayla ve bulgur çorbası içtiğini belirtti.

“Allah’ın sevgili kuluymuşum ki torunlarımın torunlarını gördüm”

Torunlarının torunlarını gördüğünü söyleyen Güller, “Gençliğimde; Arpa ekmeği yedim, tahıl ekmeği yedim. Tarladan geldiğimde yayla çorbası yiyordum. Bulgur çorbası yiyordum. Hamur işi yiyordum. Tarlada tırpan yaparken yemeğimizi yerdik devam ederdik. Bakracın içine yoğurdu özelerdik içine su ve ekmek koyar yerdik. Üstüne de kömbe ekmeği yerdik. Sonra işimize devam ederdik. Allah’ın sevgili kuluymuşum ki torunlarımın torunlarını gördüm. Ne güzel mutlu oldum. Buraya geldi çocuklar, ne güzel eşi dostu gördük. Çok güzel oldu, tatlı oldu” diye konuştu.

“Bu zamana kadar gelmesinin sebebi yoğurt yiyor olması”

Torununun torununun annesi olan Şehriban Güller, Bekir dedenin bu zamana kadar gelmesinin nedeninin yoğurt yemesi olduğuna değinerek, “Bu sene yatakta yatıyor. Bu yaşına gelmesinin sebebi imanı mı sağlıklı beslenmesi mi merak ediyorum. Hep şöyle söyler dede, acıktığım zaman ben hep yoğurt yerdim diyor. Bu zamana kadar gelmesinin sebebi yoğurt yiyor olması. Sizde yoğurdu çok yiyin diyor” dedi.

“Sadece kışın soğuklardan dolayı hasta oluyor”

Torununun torununun annesi olan Ayşe Güller, Bekir dedenin sadece kışın soğuklardan dolayı hasta olduğunu ifade ederek, “Benim ananem kızı olur. Torunun torununu gördü. 100’den fazla torunu vardır. Benim ananemin 30’dan fazla torunu var. Rabbim uzun ömürler versin. Bizlerde hepimizde sağlıkla yaşarız inşallah. Bizlerde torunumuzun torununu görmek nasip olur inşallah. Akrabalar Bekir dedeyi görmeye geliyorlar. Bildim bileli Bekir dede burada 105 yaşına girdi. Doğal besleniyorlarmış. Eski toprak sağlam insanmış. Sadece kışın soğuklardan dolayı hasta oluyor” şeklinde konuştu.

Geleneksel sanatlar Sünbül Efendi’de yeşeriyor
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Geleneksel sanatlar Sünbül Efendi’de yeşeriyor

İdlibli çömlek ustaları yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor
FOTOĞRAF 18
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Ermenaz köyü sakinleri, yüzlerce yıldır çömlek, küp, desti ve minyatür ev dekorlarıyla hem mesleği gelecek nesillere aktarmaya hem de gelir elde etmeye çalışıyor.
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Ustalar, özel olarak getirttikleri \"beyaz\" ve \"kızıl\" toprağı karıştırıp çamur haline getiriyor.
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İstenen şeklin verilmesinin ardından çömlekler özel ocaklarda fırınlanıyor.
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Ermenaz, bölgede çömlek atölyelerinin merkezi olarak biliniyor. Köy sakinlerinin ifadesine göre, çömlekçilik geleneği Roma dönemine kadar uzanıyor.
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Köyde, birkaç yıl öncesine kadar 40`ın üzerinde atölye bulunurken 1500 kişi buralarda çalışıyordu.
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Atölyelerde yapılan ürünler özellikle Körfez ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu ancak iç savaş nedeniyle yurt dışına satışların durması nedeniyle söz konusu atölyeler birbiri ardına kapandı.
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Halihazırda az sayıda çömlek atölyesi sipariş üzerine iç piyasaya yönelik üretim yapıyor.
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İç savaş mağduru çömlek ustaları ihracat yolunun açılmasını ve yüzlerce yıldır devam ettirdikleri çömlekçilik geleneğini sürdürmek istiyor.
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Ermenaz köyündeki çömlek ustası Mustafa Eburiş, yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin yüzlerce yıldır çömlek ve cam sanatı icra ettiği söyledi.
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Çömlek yapmayı babasından öğrendiğini anlatan Eburiş, \"Zanaatı dedem babama öğretti, babam da bana.
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Ben de oğluma öğretiyorum. Gördüğünüz ürünlerin hepsini oğlum yaptı. Günlük 200 parça üretiyorum.
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Yurt dışına ihracat olsaydı 1000`den fazla üretebilirdim.\" dedi.f
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\"5 atölye faal durumda\"
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Çömlek ticaretinin ekonomik getirisinin iyi olduğunu belirten Eburiş, \"Bölgemizde 40 çömlek atölyesi bulunuyor. 1000`den fazla işçiye çalışma olanağı sağlıyordu.
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Şu an 5 atölye faal durumda, her atölyede 1 işçi ancak çalışıyor.\" ifadelerini kullandı.
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Suriye`de iç savaşın başlamasının ardından çömlek ticaretinin durduğunu aktaran Eburiş, \"Yabancı ülkelere ihracat yok. Zanaatkarlar başka ülkelere göç etti. İşçiler, çalışma imkanı bulsalardı yurt dışına göç etmezlerdi.\" diye konuştu.
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Eburiş,\"Uygun toprağı yüksek fiyata satın alıyoruz. Diğer hammaddeleri bulamıyoruz. Yaptığımız ürünleri yurt dışına ihraç edemiyoruz.\" diye konuştu.
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Türk yetkililerine çağrıda bulunan Eburiş, üretilen çömlekleri yurt dışına gönderebilmeleri için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
İdlibli çömlek ustaları yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki idlib ilinin Ermenaz köyünde, yüzlerce yıldır otantik yöntemlerle yapılan çömlekçilik geleneği az sayıda usta tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.
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