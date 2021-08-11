Hayat Bir asırlık Hediye Nine traktörle gelip aşısını oldu 10 çocuğumu ve 50 torunumu gönnül rahatlığıyla sevmek istiyorum
AKTÜEL

Bir asırlık Hediye Nine traktörle gelip aşısını oldu: 10 çocuğumu ve 50 torunumu gönnül rahatlığıyla sevmek istiyorum

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 10 çocuk ve 50 torunu olan Hediye Arıyurdu (94), traktörle ilçe merkezine gelerek aşı oldu. Arıyurdu, "Çünkü torunlarımı, torunlarımın çocuklarını gönül rahatlığıyla sevip, öpebilmek istiyorum. Herkes aşısını yaptırsın, Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Bir asırlık Hediye Nine traktörle gelip aşısını oldu: 10 çocuğumu ve 50 torunumu gönnül rahatlığıyla sevmek istiyorum​
94 yaşındaki Hediye Nine, aşı olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinin kırsal Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hediye Arıyurdu, bir yakının traktörüyle ilçe merkezine gelerek koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Arıyurdu, "Çünkü torunlarımı, torunlarımın çocuklarını gönül rahatlığıyla sevip, öpebilmek istiyorum. Herkes aşısını yaptırsın, Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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'HERKESE ÖRNEK OLMASI GEREKİR'
İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım da Hediye Arıyurdu'nun herkese örnek olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Hediye ninemize örnek davranışı için çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'ın ilçeleri arasında en yüksek aşılanma oranına sahip ilçeyiz. Gece gündüz demeden sahada aşılama çalışmalarına katılıyorum. Bunun karşılığını böyle güzel bir sürprizle almak bizleri mutlu etti. Bu salgın hastalıktan ancak aşı olarak kurtulabiliriz. Hediye ninemizin uzaktan gelip aşısını yaptırmasının tüm aşı karşıtlarına örnek olmasını diliyorum."

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