Merve Yaylacık, 1993, Bursa, Kestel doğumlu. Şiirleri Aşkar, Alandayız, Dergâh, Kaygusuz ve Mahalle Mektebi dergilerinde; eleştiri ve inceleme yazıları Aşkar, Alandayız, Dualist, Karanfil Fanzin ve Post Öykü dergilerinde yayımlanmıştır. Baktığın Suya ise ilk şiir kitabı.

İlk şiiriniz yayımlandığında neler hissettiniz?

İlk şiirim, “Mübhem Yaban Mersini”, Aşkar’ın 35. sayısında yayımlanmıştı. Yayımlattığım o şiir, içimde yaşama ve yaşatma arzusunu gürleştirmişti.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kitapları kargo kutusundan çıkarıp masanın üzerine dizmiştik. Göğe doğru yükselen sıra hâlinde. Bir müddet zaman geçti, en üsttekine uzandım. Kitabı hiç bilmediğim isimsiz bir hisle açtım. Bir açtım kitabı. Bir kapattım. Şiirleri okumadım. Uzun uzun seyrettim. Bir insanın dünyaya geldiği o an gibiydi. Senden bir parça. Ama sen değil.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

Sekiz yaşındaki görümceme. Küçük yüreğiyle sevincime ortak olduğu için. Ardından beyim Abdulkadir Yaylacık adına.

Okur önce hangi şiirinizi okumalı?

Baktığın Suya Merve Yaylacık Ebabil Yayınları 2020 64 sayfa

Baktığın Suya’da beş yıl boyunca hatıra, tecrübe ve heyecanların peşi sıra yazdığım on dokuz şiir mevcut. Kitaptaki her şiir kendi içinde bir mevsim. Her şiirin varlığı biricik. Dolayısıyla bu sorunun cevabı bende değil.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Yazma eylemim, mesai saatlerine bağlı olmadı hiç. Burada şiir için düzensizliğe meftun bir yaşamaktan da bahsetmiyorum. Aksine şiir yazarken yaşama biçimim daha bir düzenli, titizdir. Kelimelere de ölesiye takıntılıyımdır. Kimisi matematik der buna, kimisi kusursuzluğu aramak. Bu ikisinden ziyade bir tasarım nazarıyla bakıyorum. Silecek ve/veya eklenecek bir kelime kalmadığı an “bu şiir bitmiştir” derim. O an gece de yaşanabilir, gündüz de.

Defter mi, bilgisayar mı?

Gerek gerçek gerek dijital kâğıtlarda başladığım gibi bitirdiğim çok az şiirim oldu. Lâkin şiirlerim son hâline her zaman gerçek kâğıtlarda ulaşıyor. Zirâ dergiye yollamadan önce çıktı alıp birkaç defa okuyorum. Sesimde pürüzler kalmayana dek.