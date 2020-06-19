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Hayat Bir kişiyi öldürüp 250 kişiyi yaralayan alkolik maymuna müebbet
AKTÜEL

Bir kişiyi öldürüp 250 kişiyi yaralayan alkolik maymuna müebbet

Hindistan'da 'alkol bağımlısı' olduğu belirtilen evcil bir maymuna, 1 kişiyi öldürdükten ve 250 kişiyi de yaraladıktan sonra müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi Diğer
Kalua'nın hedefinde daha çok kadınların olduğu öğrenildi.
Kalua'nın hedefinde daha çok kadınların olduğu öğrenildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur hayvan bahçesinde 'alkol bağımlısı' olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarının işe yaramadığı belirtilen 6 yaşındaki 'Kalua' adlı bir maymun, 1 kişiyi öldürüp 250 kişiyi de yaralamasının ardından müebbet hapse mahkum edildi. Hayvanat bahçesi görevlileri, maymunun 'topluma tehdit oluşturduğunu' doğruladı.

5 bin maymun şehre indi: Her şeyi çalıyorlar
OYNAT 00:57
5 bin maymun şehre indi: Her şeyi çalıyorlar
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 bin maymun sokağa indi. Şehri birbirine katan maymunlar, yiyecek ve telefonları çalıyorlar. Her yerdeler. Çatılarda geziyorlar. Arabaların üstüne çıkıyorlar. Bakanlık binalarını bile istila ettiler. Yetkililer halkı, maymunlarla göz teması kurmaktan kaçınması konusunda uyarırken, maymunları yakalamak için 40 kişi görevlendirildi.

Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
FOTOĞRAF 16
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Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
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Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
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Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor.
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Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.
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Sayıları 5 bine yakın olduğu tahmin edilen maymun çeteleri Yeni Delhi sokaklarında hırsızlık yapıyor, şehrin alt yapısını sağlayan kablolara zarar veriyor, açık pencerelerden evlere ve kamu binalarına giriyorlar.
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Şikayetlerin artması üzerine konu Hindistan Parlamentosu'na taşındı. Yetkililer, vatandaşları maymunlar ile göz teması kurmamaları konusunda uyarıyor.
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Hindistan Parlamentosu'nun aldığı bir başka önlem ise şehre 40 yeni maymun avcısının atanması oldu.
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Alınan önlemler şu an için maymun çetelerine çözüm olmuş değil. Şehrin sokaklarında dolaşan insanlar hala yanlarında taş ve sopa bulundurarak olası saldırılardan korunmaya çalışıyor.
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Delhi bölgesinde toplam maymun nüfusuna dair net bir rakam yok. Başkentin dışında kalan bölgelerde yaklaşık 500 bin maymunun daha yaşadığı tahmin ediliyor.
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Maymunlar evlerin çatısında dolaşıyor.
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Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
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Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
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Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
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Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Title
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yeni bir suç örgütü ile karşı karşıya. Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor. Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.

İnsanlara zarar verebilir

Hayvanat bahçesi doktoru Mohd Nasir, Kalua'nın serbest bırakılması halinde nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ve 3 yıl önce hayvanat bahçesine getirilmesinden bu yana 'agresif davranışlar' sergilediğini belirtti.

  • Kalua'nın hayvanat bahçesine getirilmeden önce ülkenin Mirzapur bölgesinde yaşadığı ve sahibinin onu et ve alkolle besleyen bir ökültist olduğu öne sürülüyor.

Maymun 12 günlük bebeği öldürdü
HAYAT
Maymun 12 günlük bebeği öldürdü

Kalua'nın sahibi öldükten sonra saldırganlaştığı ifade edilirken, maymunun orman ve hayvanat bahçesi ekipleri tarafından yakalanmadan önce halihazırda 30'u çocuk olmak üzere 250 kişiyi yaraladığı bilgisi veriliyor.

  • Ayrıca maymunun yaraladığı kişilerden biri hayatını kaybederken birinin de estetik ameliyat geçirmek zorunda kaldığı beliritiliyor.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Yaptığı savunmada Gürsoy "Cinnet getirdim, pişmanım, ben de insanım" ifadeleriyle pes dedirtti. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.

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