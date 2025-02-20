Bir 'Köfteci Yusuf' vakası daha: Köftelerinde domuz eti tespit edildi

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

Buna göre bakanlık tarafından yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Yayınlanan son listede Köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı.