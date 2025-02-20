Bir 'Köfteci Yusuf' vakası daha: Köftelerinde domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Yeni yayımlanan listede, halkın sağlığını riske atan firmalar tek tek duyuruldu. Köfteci Yusuf skandalının ardından bir başka ilde daha domuz eti vakası ortaya çıktı. Bakanlığın açıkladığı listede, Konya’daki bir restoranın köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte Bakanlığın paylaştığı ve gıda güvenliğini ihlal eden o markalar...
Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.
Buna göre bakanlık tarafından yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Yayınlanan son listede Köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı.
Köftede domuz eti çıktı
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı. Bakanlığın açıkladığı son listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan köftelerde domuz etine rastlandı.
Bağdat baharatları da listede
Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.
Poşet çayda gıda boyası tespit edildi
Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.