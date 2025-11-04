Bir organ bağışı kararı 8 hayata umut oluyor

Türkiye’de yaklaşık 30 binden fazla hastanın organ nakli bekleme listesinde yer alıyor. Bu hastaların büyük kısmını böbrek, karaciğer ve kalp nakli beklediğini belirten Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Merkezi uzmanlarından Dr. Öğr. Üyesi Amil Huseynov, organ bağış oranları artmasına rağmen, kadavra bağışlarının yetersiz düzeyde kaldığını söyledi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan organların 8 farklı kişiye yaşam umudu olabileceğini vurgulayan Huseynov, “Organ bağışı cerrahi bir işlem değil yaşam zinciridir. Bir kişinin ‘Evet, bağışlıyorum’ demesi; bir çocuğun kalbinin yeniden atması, bir annenin nefes alabilmesi, bir babanın yeniden yürüyebilmesi anlamına gelir. Bir organ bağışı kararı, 8 hayatı değiştirebilir” dedi. Beyin ölümü gerçekleşen bir insan, kalp, karaciğer, 2 akciğer, 2 böbrek, pankreas, ince bağırsak olmak üzere 8 ana organın yanı sıra kornea, deri, kalp kapağı, kemik iliği, tendonlar ve kas dokular da bağışlanabiliyor.

TÜRKİYE'DE ALTYAPI GÜÇLÜ

Türkiye’nin organ nakli alanında güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ifade eden Huseynov, özellikle canlı vericili nakillerde Avrupa’nın en yüksek başarı oranlarından birine ulaşıldığını söyledi. Ülkede nakillerin yaklaşık yüzde 75’inin canlı vericilerden yapıldığını dile getiren Huseynov, “Sağlık Bakanlığı koordinasyon sistemi çok etkin çalışıyor. Bağışlanan organlar en uygun hastaya 6–8 saat içinde ulaşıyor. Dağıtım süreci tamamen dijital altyapı ve tıbbi uygunluk kriterlerine göre yapılıyor” şeklinde konuştu.

KADAVRA BAĞIŞI TEŞVİK EDİLMELİ

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde açıklamalar yapan Huseynov, toplumun özellikle kadavra bağışı konusunda daha duyarlı olması gerektiğini anlattı. Her yıl binlerce hastanın organ beklerken yaşamını yitirdiğini hatırlatan Huseynov, organ bağışının başka bir insana ikinci bir yaşam şansı sunduğunu, bu nedenle toplumsal farkındalığın artırılmasının çok değerli bir adım olduğunu vurguladı.

Amil Huseynov

YAPAY ZEKA ANALİZİ RİSKİ AZALTIYOR

Nakil tedavi ve takip süreçlerinin gelişen teknolojiyle birlikte çok daha güvenli hale geldiğini aktaran Huseynov sözlerini şöyle sürdürdü: “Cerrahi ekipmanlardan laboratuvar analizlerine kadar her aşamada başarı oranları yükseldi. Yapay zekâ destekli doku uyumu analizleri komplikasyon riskini azaltıyor” değerlendirmesi yaptı.

E-DEVLETTEN BAĞIŞ ARTIK DAHA KOLAY

Organ bağışı sürecinin artık çok daha kolaylaştığını ifade eden Huseynov, “Vatandaşlar artık e-Devlet sistemi üzerinden birkaç adımda organ bağışı yapabiliyor. Bu sistem bilgileri doğrudan Sağlık Bakanlığı veri tabanına ileterek güvenli biçimde kaydediyor” diye konuştu.







