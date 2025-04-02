Bir ülkede alarm: Kovid-19'un yeni 'LP.8.1' varyantı giderek yayılıyor

SBS News'in haberine göre, Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı gittikçe yayılıyor.

Buna göre "LP.8.1", ülkenin New South Wales (NSW) eyaletinde Kovid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldi.