​Birlikte büyük bir aileyiz

Bugünlerde 15 Temmuz şehitleri yeniden gündemde. Yazar Atasoy Mütfüoğlu’nun Ömer Halisdemir için söylediği sözler büyük bir tepkiye sebep oldu. Bu sözlerin sarf edildiği günlerde ben de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp hainler tarafından öldürülen şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte Antalya’da bir kamptaydım. 4 günlük kampı 15 Temmuz Derneği düzenlemişti. 15 Temmuz Derneği ilk günden beri şehit aileleriyle ve gazilerden yakından ilgileniyor. Bu kamp süresinde ben de buna şahit oldum. Şahit olduğum bir başka şey ise aradan geçen iki buçuk yıla rağmen şehit ailelerinin hala yaslı olduklarıydı. Aldığım bilgilere göre 36 şehirden 197 şehidin ailelerinden 722 üyesi Antalya’daki kampa gelmiş.Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaoğlu katıldı. Dernek Başkanı Tarık Şebik birlik ve beraberilği vurgulayan bir konuşma yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine hitaben yazdığı mektubu okundu. Mektup okunurken duygusal anlar yaşandı.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE

Antalya’da kalınan otelin konsepti çocuklara hitap ediyordu. Yani dört günlük kampın merkezinde şehitlerin çocuklarıy vardı.Çocuklar dört gün boyunca oyun salonlarında aileleriyle vakit geçirdiler. En çok da Cumartesi günü yapılan Yunus gösterilerine sevindiler. Aileler bu kamplar sayesinde birbiriyle tanışmış kaynaşmışlar. Hatta her biri diğerini 15 Temmuz gecesi yaşadıklarıyla hafızalarına kaydetmiş diyebiliriz. Ailelerle derneğin psikologları yakından ilgileniyor. Onların ailelerle ilgili tespitlerini merak ediyorum. Şu bilgileri veriyorlar: Daha önce Antalya ve Bolu kamplarından sonra gözlemledikleri şey şehit ailelerinin kaynaşarak büyük bir aile olduğu. Diğer ailelerle yakın olmak birbirlerinin dertleriyle dertlenmek, sahip çıkmak onlara iyi gelmiş.Psikologlar da onlarla konuşurken bu acıyı nasıl kabullenmeleri gerektiği konusunda onlara telkinde bulunuyormuş. “Eskiye nazaran daha iyiler” diyor psikologlardan biri mesela. Yani özetle şehit yakınları birlikte ağlayıp birlikte teselli buluyorlar. Bu da onları iyileştirme yolunda adım atmaya sevk ediyor.

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ACIMIZI DA SEVİNCİ DE PAYLAŞALIM

“Biz birlikte büyük bir aileyiz” diyen Dernek Başkanı Tarık Şebik bizimle şu bilgileri paylaşıyor: 15 Temmuz Derneği olarak hain darbe girişiminin ardından şehit ailelerimiz ve gazilerimizle pek çok program düzenleyip bir araya geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Yaptığımız programlarda şunu gördük. Ortak acı yaşayan bu ailelerimizin bir araya gelmeleri rehabilite olmaları açısından önemli. Benzer ruh halleriyle yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışan ailelerimiz, birlikte olduklarında kendilerini daha iyi hissediyorlar.Türkiye’de yaşayan 15 Temmuz şehit ailelerimizi düzenli olarak ziyaret eden uzman psikologlarımız da bu buluşmaların önemini her defasında vurguluyorlar. Amacımız vatan için canını feda eden şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak, onlara yalnız olmadıklarını her defasında hatırlatmak. Ailelerimizle kederleri olduğu kadar sevinçleri de paylaşmak istiyoruz. Birlikte olduğumuz sürece bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancım tam.”