Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu hayalini öğretmeni gerçekleştirdi

Fatih Sultan Mehmet'in son portresi​: Londra'da satışa çıkarılıyor

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar ulaşan üç orijinal portresinden biri, Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonunda satışa çıkıyor. Aynı zamanda sultanın son portresi olan bu nadide parça özel koleksiyoncuların eline nasıl geçti? Portrenin satış süreci ile ilgili neler oluyor? Gelin birlikte inceleyelim.

