​Bisikleti çalınan çocuk gözyaşlarına boğuldu: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da göz koyuyorlar

Haydar, 2009'da cezaevine girmesinden bu yana eşini ve kızını görmediğini belirterek, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: Hapishaneye girince uzun bir süre iletişim bile kuramadım. Sonrasında ailemle konuşma şansım oldu ve Ürdün'e gitmelerini istedim. Esed tarafından ailem de baskı görüyordu. Hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydı. O zamandan bu yana sadece telefonla görüşebildik. Bu kavuşma anı 12 yıl boyunca beynimde vardı. Yatmadan önce bu buluşmayı hayal ediyordum. Sonra 'Bu buluşma olacak mı?' diye kendi kendime soruyordum ve 'Evet olacak eminim?' şeklinde cevap veriyordum. Havalimanına geldiğimiz zaman çok mutluydum. Bu mutluğu kelimelerle ifade edemem. Bir kaygım vardı, yıllar önce bıraktığım küçük kuzumu aynı şekilde görebilecek miydim? Aynı sevgiyle hissedebilecek miydim? Onu gördüğümde mutluluğumu tarif edecek bir kelime yok. Bir haftadır ailem burada. Türkiye'ye gelmek için vizeye ihtiyaçları vardı. Vize masraflarını dahi ödeyecek param yoktu. Vatandaşlık alan Suriyeli bir arkadaşım davetiye yolladı ve öylece Türkiye'ye gelebildiler. 15 gün için buradalar. İkamet tezkeresi için başvurdular inşallah kabul görür ve bundan sonra ayrılmayız. Burada kalmalarını çok istiyorum. Yaşlı olduğum için iş bulamıyorum. Sağlığım da çalışmaya el vermiyor. Topladığım bütün paraları Avrupa'ya gitme girişimlerimde harcadım.