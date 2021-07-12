Hayat Bisikleti çalınan çocuk gözyaşlarına boğuldu Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da göz koyuyorlar
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Bisikleti çalınan çocuk gözyaşlarına boğuldu: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da göz koyuyorlar

Adana'da marketin önüne bıraktığı bisikleti çalınan 15 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı. Bisikletin babasına ait olduğunu söyleyen çocuk, gözyaşları içinde hırsızlara seslendi. Gözü yaşlı çocuk, babasının o bisikletle işe gittiğini söylerken, "Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı'' sözleriyle sitem etti.

Haber Merkezi İHA
​Bisikleti çalınan çocuk gözyaşlarına boğuldu: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da göz koyuyorlar
Bisikleti çalınan 15 yaşındaki Sinan

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde 9 Temmuz Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu'ya ait bisikletle markete gitti.

KİLİTSİZ BIRAKTIĞI BİSİKLETİNİ ÇALDILAR

Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Marketten çıkınca bisikleti göremeyen küçük çocuk, durumu ailesine haber verdi. Polise giden küçük çocuk ve ailesi hırsız hakkında şikayetçi oldu.

Sinan, gözyaşları içinde bisikletinin çalındığı anları izledi.
İHA
Sinan, gözyaşları içinde bisikletinin çalındığı anları izledi.

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
HAYAT
Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HIRSIZA SESLENDİ

Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. Duygucu, "Amcamın oğlu çiğköfte isteyince bende bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş" diye konuştu.

''BABAM 3 KURUŞ PARA KAZANIYOR, ONA DA GÖZ KOYUYORLAR''

Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu, "Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya. Karaktersizlik bu. Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı" ifadelerini kullandı.

Babasının bisikletinin bulunmasını istiyor.
İHA
Babasının bisikletinin bulunmasını istiyor.

Tarlasını sürerken sert bir cisme çarpan çiftçi şoke oldu: Hemen ekiplere haber verdi​
FOTOĞRAF 4
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​Çorum'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü nesne takıldı. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, objelerin hangi dönemi ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.
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​Çorum’da ismi açıklanmayan bir çiftçi, merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu. Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.
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İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.
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Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
Tarlasını sürerken sert bir cisme çarpan çiftçi şoke oldu: Hemen ekiplere haber verdi​
Çorum'da bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi hemen ekiplere haber verdi.

Esed'in ayırdığı Suriyeli baba kız 12 sene sonra İstanbul'da buluştu: Gözyaşları sel oldu
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Suriye'nin Hama kentinde doğan 58 yaşındaki Ammar Haydar, gençlik yıllarından itibaren antidemokratik uygulamaları nedeniyle Esed ailesine karşı muhalefete başladı. 1980'li yılların başından itibaren siyasi faaliyetlerine başlayan Haydar, bu çalışmalarından dolayı birçok kez hapis cezası aldı.Haydar, 2009'da da cezaevine girerek 2 yıl tutuklu kaldı. Haydar'ı hapse atmakla yetinmeyen Esed rejimi, Haydar'ın kızı ve eşine de baskı yapmaya başladı.
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Suriye'de müteahhitlik yapan ve maddi durumu da iyi olan Ammar Haydar, baskılar nedeniyle eşini ve kızını Ürdün'e gönderdi.2011'de iç savaşın başlamasından sonra çıkarılan afla serbest kalan Haydar, ailesinin yanına gitmek yerine Suriye'deki diğer muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşı yeniden mücadele etmeye karar verdi. 2014'e kadar bu mücadelesini sürdüren ve aynı yıl tekrar tutuklanarak kısa bir süre daha cezaevinde kalan Haydar, Ürdün'ün siyasi mülteci kabul etmemesi nedeniyle 2015'te Türkiye'ye geldi.
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Şu anda 28 yaşında olan kızı Merve Haydar ise henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken annesiyle birlikte Ürdün'e gitmek zorunda kaldı. Burada liseyi bitirdikten sonra özel bir üniversitede grafik tasarımı eğitimi alan Haydar, babasının maddi durumunun bozulması nedeniyle eğitimini 3. sınıfta yarıda bıraktı.
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Annesine bakmak, geçimlerini sürdürmek için çeşitli işlerde çalışan, zaman zaman da grafik çizimleri yapan Merve Haydar ile babası Ammar Haydar, bu süreçte buluşmak isteseler de her seferinde çıkan engeller nedeniyle bir araya gelemedi.
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Türkiye'de yaşayan baba Haydar ile Lübnan'da bulunan kızı Merve Haydar aradan geçen 12 yılın sonunda İstanbul'da kavuşma imkanı buldu. Haydar ailesi, artık ayrılmadan Türkiye'de bir arada yaşamak istiyor.
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Haydar, 2009'da Lübnan'da düzenlenen bir toplantıya farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişiyle katıldığını ve ülkesindeki insan hakları ihlallerine ilişkin konuşma yaptığı için ülkesine dönüşte gözaltına alındığını söyledi.
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Haydar, 2011 yılına kadar cezaevinde kaldım. 2011'de çıktıktan sonra savaş başlamıştı. Esed, genel bir af çıkardığı için tüm siyasiler serbest kaldı. Ben de bundan dolayı çıktım. Tüm insanlar, Esed rejimine karşı çıkmaya başlamıştı. Orada ben de aktif bir rol aldım. dedi.
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Haydar, 2014'te tekrar tutuklandığını dile getirerek, 1 ay kaldım içeride. Bu 1 ay en zoruydu. Çok hapishane gördüm ama bu seferki çok kötüydü. Çok işkence yaptılar. 2 metrelik alan içinde 17 kişi vardı. Lavabo aynı yerdeydi. 1 aylık süreçte her gün gözlerimin önünde 3-4 kişi öldürülüyordu. Oradaki insanlar normal insanlar değildi. Rejim bile kontrol edemiyordu onları. Çok acımasız insanlardı. 1 ay sonra sağlık durumum çok kötüleşti ve biraz da şansın yardımıyla çıkabildim. Ondan sonra Lübnan'a gittim. Lübnan'a gittiğimde orada daha fazla mücadele edebilirim şeklinde umudum vardı ama Lübnan'da da şartlar kötüydü. Hizbullah, Suriyeli insanlara bayağı zarar veriyordu. Çok ayrımcılık vardı ve bayağı baskı gördüm. Lübnan'da 1 yıl kaldım. şeklinde konuştu.
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Haydar, 2009'da cezaevine girmesinden bu yana eşini ve kızını görmediğini belirterek, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı: Hapishaneye girince uzun bir süre iletişim bile kuramadım. Sonrasında ailemle konuşma şansım oldu ve Ürdün'e gitmelerini istedim. Esed tarafından ailem de baskı görüyordu. Hem de psikolojik olarak çok kötü durumdaydı. O zamandan bu yana sadece telefonla görüşebildik. Bu kavuşma anı 12 yıl boyunca beynimde vardı. Yatmadan önce bu buluşmayı hayal ediyordum. Sonra 'Bu buluşma olacak mı?' diye kendi kendime soruyordum ve 'Evet olacak eminim?' şeklinde cevap veriyordum. Havalimanına geldiğimiz zaman çok mutluydum. Bu mutluğu kelimelerle ifade edemem. Bir kaygım vardı, yıllar önce bıraktığım küçük kuzumu aynı şekilde görebilecek miydim? Aynı sevgiyle hissedebilecek miydim? Onu gördüğümde mutluluğumu tarif edecek bir kelime yok. Bir haftadır ailem burada. Türkiye'ye gelmek için vizeye ihtiyaçları vardı. Vize masraflarını dahi ödeyecek param yoktu. Vatandaşlık alan Suriyeli bir arkadaşım davetiye yolladı ve öylece Türkiye'ye gelebildiler. 15 gün için buradalar. İkamet tezkeresi için başvurdular inşallah kabul görür ve bundan sonra ayrılmayız. Burada kalmalarını çok istiyorum. Yaşlı olduğum için iş bulamıyorum. Sağlığım da çalışmaya el vermiyor. Topladığım bütün paraları Avrupa'ya gitme girişimlerimde harcadım.
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Merve Haydar da babasını çok özlediğini belirterek, yabancı bir ülkede babasız yaşamanın çok zor olduğunu, tek tesellisinin ise babasını yeniden görebilme umudu olduğunu dile getirdi.
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Haydar, 12 yıl boyunca babamı görmenin hayaliyle yaşadım. diyerek, duygularını şu sözlerle ifade etti: Çocuklar babalarıyla gezerken onlara çok özenir ve üzülürdüm. 'Babamla bulaşacağım.' diye hayal kurmak beni mutlu ediyordu. Bu 12 yıl boyunca zaman zaman telefonla görüştük ve görüntülü konuştuk. Her seferinde bir buluşma ihtimali doğuyordu ancak bir şekilde bu planlarımız bozuluyordu. Defalarca kez böyle oldu. Her seferinde her tür hazırlığı yapıyorduk ancak bir engel çıkıyordu. Bu seferki buluşma planını konuştuğumuzda içime doğdu babamı bu kez göreceğim diye. Çıkış kapısında babamı görünce sıkı sıkı sarıldım. Biraz uzaklaşıp yüzüne bakıp tekrar sarıldım. Bu babamdı ve sağlık durumu da iyiydi. Bakıp, tekrar sarıldım, tekrar sarıldım. Buna inanmam biraz zaman aldı. Eve geldikten sonra 3 gün boyunca 'Bu durum gerçek, ben babamla buluştum.' diye kendi kendimi inandırmaya çalıştım. Merve Haydar, Ürdün'e dönmek istemediğini ve babasıyla Türkiye'de yaşamak için yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.
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Esed rejimi tarafından 2009'da hapse atılan Suriyeli siyasetçi Ammar Haydar, o tarihten sonra görmediği kızı Merve Haydar'a 12 yıl sonra kavuştu.


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