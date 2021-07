​Bisikleti çalınan çocuk gözyaşlarına boğuldu: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da göz koyuyorlar

Haydar, 12 yıl boyunca babamı görmenin hayaliyle yaşadım. diyerek, duygularını şu sözlerle ifade etti: Çocuklar babalarıyla gezerken onlara çok özenir ve üzülürdüm. 'Babamla bulaşacağım.' diye hayal kurmak beni mutlu ediyordu. Bu 12 yıl boyunca zaman zaman telefonla görüştük ve görüntülü konuştuk. Her seferinde bir buluşma ihtimali doğuyordu ancak bir şekilde bu planlarımız bozuluyordu. Defalarca kez böyle oldu. Her seferinde her tür hazırlığı yapıyorduk ancak bir engel çıkıyordu. Bu seferki buluşma planını konuştuğumuzda içime doğdu babamı bu kez göreceğim diye. Çıkış kapısında babamı görünce sıkı sıkı sarıldım. Biraz uzaklaşıp yüzüne bakıp tekrar sarıldım. Bu babamdı ve sağlık durumu da iyiydi. Bakıp, tekrar sarıldım, tekrar sarıldım. Buna inanmam biraz zaman aldı. Eve geldikten sonra 3 gün boyunca 'Bu durum gerçek, ben babamla buluştum.' diye kendi kendimi inandırmaya çalıştım. Merve Haydar, Ürdün'e dönmek istemediğini ve babasıyla Türkiye'de yaşamak için yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.