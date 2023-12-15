Biyomimetik Müzesi Rami Kütüphanesi'nde açılıyor

Biyomimetik, insanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yaptıkları maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade eden bir terim. Bu alanda çalışmak üzere İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan ve biyomimetik ile ilgili Türkiye’de kurulan ilk kurumsal yapı olan Biyomimetik Merkezi’nin amacı; çocuklar ve gençlerin hayatlarına doğa, bilim ve biyomimetik kavramlarını taşıyıp onlar için unutulmaz bir katma değer sağlamak.

İSTKA, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, destekleri ile Çatalca’da hayata geçirilen Biyomimetik Merkezi’nin müzesindeki objelerden oluşan özel seçki ilk kez 23-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Innovation Week 23 etkinliğinde görücüye çıktı. 19 Aralık 2023- 28 Şubat 2024 tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’nde sergilenecek.

Biyomimetik Merkezi’nin kurucularından Düşün Taşın Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Çavuş, “Çatalca’da kurduğumuz ve dokuz ana konseptten oluşan Biyomimetik Müzesi’nde sergilediğimiz ürünlerimizden özel bir seçki hazırladık ve Doğadan İlham Alan İnovasyon başlığıyla Türkiye Innovation Week ziyaretçilerinin beğenisine sunduk. Havacılık, denizcilik, askeri teknoloji, bilim tarihi gibi farklı disiplinlerden oluşan sergimiz tahminimizden de büyük bir ilgi gördü. Özellikle çocuklarımızın ve üniversiteli gençlerimizin gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti ve motivasyonumuzu arttırdı” diye konuştu.