Biz helalin peşindeyiz: İçinde 50 bin TL iki telefon ve cüzdan olan çantayı sahibine teslim etti

İçi para dolu çantayı sahibine teslim eden şoför Kiraz, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa'ya yolcu taşıyan İstanbul Konfor Turizm'in şoförü Rıdvan Kiraz, her zamanki seferlerinden birini gerçekleştirdi. Bursa'dan İstanbul'a döndüğünde ise bir yolcunun otobüste çantasını unuttuğu fark edildi. Müşteriyle iletişime geçen firma yetkilileri içinde 50 bin TL, iki adet cep telefonu ve iki cüzdan bulunan çantayı sahibine ulaştırdı. Büyük panik ve endişe yaşayan yolcu, çantasının kendisine ulaşmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşananları şoför Kiraz şöyle anlattı:

"Kim olsa aynısını yapardı"

"Ben İstanbul Konfor firmasında şoför olarak çalışmaktayım. 30 Nisan saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa'ya doğru yola çıktım. Orada yolcuları indirip yeniden İstanbul'a geldim. O esnada banko personelimiz İrfan Hatunoğlu araçta yaptığı denetim sonucu sahipsiz bir çanta tespit etti. Yaptığımız kontrollerde içinde 50 bin TL, iki adet cep telefonu ve iki adet cüzdan olduğunu gördük. Hemen tutanak tutarak çantayı sorumlumuz Aydın Soylu'ya teslim ettik. Biz helal para kazanma gayreti gösteren insanlarız, bir an bile tereddüt etmeyiz. Kim olsa aynısını yapardı. Biz kendimizi çanta sahibinin yerine koyduk ve ulaştırdık. Mutlu oldular ve çok teşekkür ettiler."

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Pandemi döneminde zam yapmadık

İstanbul Konfor yetkilisi Aydın Soylu, pandemi döneminde halkın maddi zorluk çektiğine ve bunu gözeterek fiyat artışına gitmediklerine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Firmamız Bursa ve Eskişehir'den İstanbul ve Sabiha Gökçen ve yeni havalimanına 6 yıldır yolcu taşımaktayız. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyona yakın yolcu firmamızın misafiri oldu. Hizmet sektörünün en zor işini yaptığımızı düşünüyoruz. Hele ki bu pandemi sürecinde bu işten olumsuz anlamda en çok etkilenen sektör taşımacılık sektörü olan bizleriz.

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Yüzde yüze yakın zam yapanlar var

Yolcunun az olması ve ayrıca tam kapasiteyle çalışmaya izin verilmemesi sebebiyle tüm firmalar bilet fiyatlarına yüzde yüze yakın zam yaparken firmamız yapmadı. Zaten zor durumda olan vatandaşımıza birde bu yük binmesin diye firmamızın yönetim kurulu bu fedakarlığı yapmayı uygun gördü."

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