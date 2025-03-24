Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
BM kuruluşları Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu

BM kuruluşları Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu

08:4524/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arakanlı Müslümanlar, 8 yıldır insani bir krizin ortasında yaşam mücadelesi veriyor.
Arakanlı Müslümanlar, 8 yıldır insani bir krizin ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), uluslararası topluma Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), uluslararası topluma Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman mültecilere yönelik desteği artırma çağrısında bulundu. BMMYK, IOM ve ortakları, Arakanlı Müslüman mülteciler için başlattıkları yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Myanmar'daki güvensizliğin arttığı ve zorla yerinden edilmelerin devam ettiği kaydedilerek, uluslararası topluma Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ve ev sahibi topluluklarına yardımları artırma çağrısı yapıldı.


Myanmar'da devam eden çatışmalar, azalan mali kaynaklar ve küresel krizlerin uluslararası toplumun, tamamen insani yardıma bağımlı olan ve güvencesiz bir durumda kalmaya devam eden Arakanlı mülteciler için harekete geçmesini kritik hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Arakan İnsani Krizi için 2025-26 Ortak Müdahale Planı, 113 ortağı bir araya getiriyor ve Bangladeş hükümetinin liderliğinde BMMYK ve IOM tarafından ortaklaşa başlatılıyor. Arakanlılara müdahale için ilk kez başlatılan bu fon çağrısı, Arakanlı mültecileri ve ev sahibi topluluklar da dahil yaklaşık 1,48 milyon kişiye ulaşmak için ilk yılında 934,5 milyon dolar talep ediyor." denildi.




İNSANLIK DRAMI 8 YILDIR SÜRÜYOR


Açıklamada, Arakanlıların 8 yıldır yaşadığı insani krizin uluslararası ilginin odağından büyük ölçüde uzak kalmaya devam ettiği ancak ihtiyaçların acil olduğu bildirildi.

Kamplardaki nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının, kadın ve kızlardan oluştuğu belirtilen açıklamada, "Bangladeş'teki her 3 Arakanlı mülteciden 1'i 10 ila 24 yaşları arasında. Bu kişilerin, resmi eğitime, yeterli beceri geliştirmeye ve kendi kendine yetebilme fırsatlarına erişim olmadan gelecekleri askıya alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, gıda yardımı ve temel barınak gibi kritik alanlardaki herhangi bir fon açığının birçok Arakanlı Müslüman mülteciyi, "tehlikeli tekne yolculuklarına çıkmak" gibi çaresiz önlemlere başvurmaya zorlayabileceğinin altı çizildi.


KAMPLARIN YARISI ÇOCUKLAR


BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor. Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



#Arakanlı Müslüman mülteci
#BMMYK
#IOM
#yardım çağrısı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak: Alım yapılacak iller, branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihi belli oldu