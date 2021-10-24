​BM’de Istanbul Photo Awards sergisine ilgi​

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmaya 96 farklı uyruktan fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğrafla katıldı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde “Istanbul Photo Awards 2021”in ödül alan fotoğrafları izlenime sunuldu. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmaya 96 farklı uyruktan fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğrafla katıldı.Açılışa, “Seri Spor” dalında Kırgızistan’ın milli sporu Kok Boru’yu ele alan serisiyle birinci olan Alain Schroeder de katıldı. Çektiği fotoğrafın hikayesini Schroeder şöyle anlattı: