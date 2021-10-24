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BM’de Istanbul Photo Awards sergisine ilgi

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde “Istanbul Photo Awards 2021”in ödül alan fotoğrafları izlenime sunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BM’de Istanbul Photo Awards sergisine ilgi​
Bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmaya 96 farklı uyruktan fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğrafla katıldı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde “Istanbul Photo Awards 2021”in ödül alan fotoğrafları izlenime sunuldu. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen yarışmaya 96 farklı uyruktan fotoğrafçı yaklaşık 15 bin fotoğrafla katıldı.Açılışa, “Seri Spor” dalında Kırgızistan’ın milli sporu Kok Boru’yu ele alan serisiyle birinci olan Alain Schroeder de katıldı. Çektiği fotoğrafın hikayesini Schroeder şöyle anlattı:

  • “Mart 2020’de Kırgızistan’a gitmiştim, sadece 3 hafta kalacaktım ama Kovid-19 salgını başlayınca orada 6 ay kalmak zorunda kaldım. Salgın öncesi ilk 3 hafta ülkede seyahat ediyordum ve bazı fotoğraflar çekmiştim. Daha sonra ise 3-4 ay hiç fotoğraf çekemedim. Ülkeyi biraz açtıklarında tekrar dağlık, güzel alanlara seyahat ettim. Bazı fotoğraflar çektim. Kışın ise kasım ve aralıkta tekrar oralara gidip bu fotoğrafları çektim.” Istanbul Photo Awards sergisi 29 Ekime kadar görülebilir.
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