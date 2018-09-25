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Birleşmiş Milletler'den Sağlık Bakanlığına ödül Sağlık Haber

BM'den Sağlık Bakanlığına ödül

Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığına, 'Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle ödül verdi. Başarı ödülü New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

Haber Merkezi IHA
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca(solda), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan(ortada) ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus(sağda)
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca(solda), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan(ortada) ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus(sağda)

Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığına, “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü” kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle ödül verdi. Başarı ödülü New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

AA

Birleşmiş Milletler tarafından, Sağlık Bakanlığına “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü” kapsamında yürütülen başarılı çalışmalardan ötürü ödül verildi.

AA

Başarı ödülü New York’ta Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.

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