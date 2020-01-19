Boğaz’da sihirli bir gezi

İlk olarak 1976’da suyla buluşan, 37 yıl boyunca şehir hatlarında hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan ve şimdi de tekrar İstanbullularla buluşan Le Vapeur Magique, 2020 yılında Türk turizmine ve iş dünyasına hizmet vermeye başlıyor. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini tanıtmak için tasarlanan Le Vapeur Magique, yıl içinde yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler için canlı müze ve dünyanın en ünlü ressamlarının üç boyutlu tablolarını yakından tanıma ve birlikte fotoğraf çektirme imkânı sağlıyor. Vapur aynı zamanda yüzen bir etkinlik mekânı olarak da kullanılacak. İstanbul’da deniz üzerinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri ağırlayacak vapurda, gençler ve öğrenciler için bilimsel temelleri anlatılan atölyelerde sihirbazların sırları paylaşılacak; caz konserleri, söyleşiler, imza günleri düzenlenecek.

İSTANBUL’UN SİMGESİ OLABİLİR

Le Vapeur Magique, Bülent Fidan’ın küratörlüğünde “art deko” tasarım içeriği ile Boğaziçi’ne kazandırıldı. Aynı zamanda Le Vapeur Magique’in kurumsal sözcüsü de olan Bülent Fidan proje hakkında şunları söyledi: “Vapur sözcüğü aslında bildiğiniz üzere bir deniz taşıtı adı değil. Fransızca ‘buharlı gemi’ sözcüğünden dilimize geçmiş ama sonra sadece ‘buhar’ yani, ‘vapur’ kısmı kullanımda kalmış. 1800’lerde Osmanlı Dönemi’nde Fransız etkisi ile hayatımıza girmiş. Biz de aynı esintiyi, 1900’lerin ilk çeyreğindeki ‘art deco’ akımıyla birleştirdik. Geminin iç ve dış tasarımı, sunulan özel alanlar, içerideki caz esintisi, etkinlikler ve daha pek çok konu bu tasarım anlayışı ile oluşturuldu. İstanbul Boğazı’nda yeni, farklı, şaşırtan ve sürekli değişen sürprizli etkinlikleri ile saygın bir müze, kafe, restoran, sergi, gezi, söyleşi ve konser salonu ihtiyacını, üstelik doğrudan deniz üzerinde karşılayan bir yaşam alanı oluşturduk. Dileğimiz bir deniz kenti olan İstanbul’da Kız Kulesi, asma köprülerimiz, Boğaziçi’ni selamlayan İstanbul silueti gibi bir simge olmak. İstanbul için, Turizm için...”

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Hem gezi hem iş

Fotoğraf: Arşiv