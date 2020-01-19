Hayat Boğazda sihirli bir gezi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Boğaz’da sihirli bir gezi

İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin yaşandığı en nadide yerlerden biri olan İstanbul Boğazı’nda “Sihirli Bir Gezi” başlıyor. Emektar şehir hatları vapur, günümüzde turizme hizmet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İlk olarak 1976’da suyla buluşan, 37 yıl boyunca şehir hatlarında hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan ve şimdi de tekrar İstanbullularla buluşan Le Vapeur Magique, 2020 yılında Türk turizmine ve iş dünyasına hizmet vermeye başlıyor. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini tanıtmak için tasarlanan Le Vapeur Magique, yıl içinde yerli ve yabancı tüm ziyaretçiler için canlı müze ve dünyanın en ünlü ressamlarının üç boyutlu tablolarını yakından tanıma ve birlikte fotoğraf çektirme imkânı sağlıyor. Vapur aynı zamanda yüzen bir etkinlik mekânı olarak da kullanılacak. İstanbul’da deniz üzerinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri ağırlayacak vapurda, gençler ve öğrenciler için bilimsel temelleri anlatılan atölyelerde sihirbazların sırları paylaşılacak; caz konserleri, söyleşiler, imza günleri düzenlenecek.

İSTANBUL’UN SİMGESİ OLABİLİR

Le Vapeur Magique, Bülent Fidan’ın küratörlüğünde “art deko” tasarım içeriği ile Boğaziçi’ne kazandırıldı. Aynı zamanda Le Vapeur Magique’in kurumsal sözcüsü de olan Bülent Fidan proje hakkında şunları söyledi: “Vapur sözcüğü aslında bildiğiniz üzere bir deniz taşıtı adı değil. Fransızca ‘buharlı gemi’ sözcüğünden dilimize geçmiş ama sonra sadece ‘buhar’ yani, ‘vapur’ kısmı kullanımda kalmış. 1800’lerde Osmanlı Dönemi’nde Fransız etkisi ile hayatımıza girmiş. Biz de aynı esintiyi, 1900’lerin ilk çeyreğindeki ‘art deco’ akımıyla birleştirdik. Geminin iç ve dış tasarımı, sunulan özel alanlar, içerideki caz esintisi, etkinlikler ve daha pek çok konu bu tasarım anlayışı ile oluşturuldu. İstanbul Boğazı’nda yeni, farklı, şaşırtan ve sürekli değişen sürprizli etkinlikleri ile saygın bir müze, kafe, restoran, sergi, gezi, söyleşi ve konser salonu ihtiyacını, üstelik doğrudan deniz üzerinde karşılayan bir yaşam alanı oluşturduk. Dileğimiz bir deniz kenti olan İstanbul’da Kız Kulesi, asma köprülerimiz, Boğaziçi’ni selamlayan İstanbul silueti gibi bir simge olmak. İstanbul için, Turizm için...”

Hem gezi hem iş

Fotoğraf: Arşiv
  • Sarayburnu’nda demirleyen Le Vapeur Magique’de, özel iş toplantıları için standartların üzerinde dekor ve teknik donanıma sahip 45 kişilik toplantı salonu ve bahar-yaz aylarında kullanabilecek 150 kişilik teras alanı da bulunuyor. Tüm gün yemek ve içecek servisine açık olan toplantı salonu, özel davet ve sunumlarda kullanılabilir durumda hazır tutulacak. Le Vapeur Magique iş dünyasına, hem limanda hem de Boğaziçi’nde seyahat hizmeti verebilecek.
Libya barışı Türkiyeden geçer

Libya barışı Türkiye'den geçer

​Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.
Libya için karar günü

Libya için karar günü

​Bugün Berlin'de aynı masa etrafında buluşacaklar.
EastMedhayali suya düştü

EastMed
hayali suya düştü

​Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan EastMed projesi çöküyor.
İdlib direniyor

İdlib direniyor

​Çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryası imha edildi.
İstanbul'da<br>güç savaşları

İstanbul'da
güç savaşları

Kaftancıoğlu'na muhalif 16 isim yönetimde yer alacak.
Somali'de<br>hedef yine Türkiye

Somali'de
hedef yine Türkiye

​Saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türk 20 kişi yaralandı.
28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

​BM'nin Suriye hakkındaki raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İstanbul zirvede

İstanbul zirvede

​100 bin sosyal konuta Türkiye genelinde 12 kat talep geldi.
56 muvazzaf tutuklandı

56 muvazzaf tutuklandı

​İzmir merkezli ankesör operasyonunda 145 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

​Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Galibiyetle başladı

Galibiyetle başladı

​Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.
Türkler yine hedefte

Türkler yine hedefte

​Ankara ile yakınlaşan Somali'deki saldırılarda BAE ve İngiltere izi.
Çok önemli şeyler var

Çok önemli şeyler var

​Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu açıklaması.
Arabanın kamerasına yansımıştı

Arabanın kamerasına yansımıştı

​Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti.
35 dakikada ulaşım

35 dakikada ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında ilk ray kaynağı yapıldı.
Metrobüste yangın

Metrobüste yangın

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.