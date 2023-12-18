Boğaziçi Film Festivali sona erdi

Bu yıl programda Filistin’de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmlere yer verildi. Festivalde ödül alan pek çok kişi, kürsüdeki teşekkür konuşmasında yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi temennilerini dile getirdi. Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 11 yıldır aralıksız sinemaseverlerle bir araya gelen festivalin önemli bir platform haline geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

ALTIN YUNUS “KUDÜS’TE BİR EV”İN OLDU

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’nda “En İyi Film” kategorisinde Altın Yunus’u almaya hak kazanan yapım “A House in Jerusalem” oldu. Aynı kategoride “Ama Gloria” filmi “Jüri Özel Ödülü”, Muayad Alayan “A House in Jerusalem” ile “En İyi Yönetmen”, Saar Rogiers “Sea Sparkle”daki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu”, Hamid Reza Abbasi “Empty Nets”teki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise “Annesinin Kuzusu” filmi “En İyi Uzun Metraj”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yönetmen”; “Gün Batımına Birkaç Gün Kala” filmi ise “En İyi Senaryo”, “En İyi Kurgu”, “Fiyab En İyi Yapımcı” ve “En İyi Erkek Oyuncu”, “Zamanımızın Bir Kahramanı” filmi “En İyi İlk Film” ödüllerini aldı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda “Oyun Bitti” adlı yapım “En İyi Ulusal Belgesel”, “Kedi Adam” belgeseli ise “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi oldu. Kısa Kurmaca kategorisinde “Ahmet Uluçay Büyük Ödülü”nü “Highway of a Broken Heart” filmi, Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü”nü “Kurdun Kutusu”, “En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film” ödülünü “Silhouette”, “İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü”nü ise Can Baran’ın “Apartman Boşluğu” filmi aldı.







