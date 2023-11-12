Bolu Beyi’ne selâm olsun

Mevsimlik edebiyat, sanat ve efkâr dergisi Kırık Akıl’ın güz sayısı, “Tüfenk (tüfek) icat oldu, mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında paslanmalıdır” dizesiyle çıktı. Derginin yayın yönetmeni Muhammed Ali Gür, takdim yazısında, kapaktaki dizeyi, “bir köroğlu olduğumuzun değil bolu beylerinden beri olduğumuzun ikrarı olsun istiyoruz” cümlesiyle açıklıyor. Derginin ön kapağını bir desen çalışması süslüyor. Çalışmanın üstüne beş yazarın ismi ve yazı konuları çıkarılmış. Arka kapaktaysa Nurettin Taha Özdengelen’e ait güzel bir fotoğraf yer alıyor. Emine Büşra Hızır’ın Sosyal Medya Kullanan Rahibeler başlıklı şiiriyle giriş yaptığımız Kırık Akıl’da şiir, deneme ve çizim çalışmaları yer alıyor. Hızır’ın şiiri Fatmanur Arslan’ın çizimiyle desteklenmiş. 17. sayının şairleri Agâh İbrahim Çerkes, Muhammed Emin Toprak, Emre Akyol, İlimnisa Toksoy, Mehmet Taşçı, Haydar Mert Tütüncü, Muhammed Şamil Albayrak ve Ömer Asım Canpolat. Denemelerse Muhammed Ali Gür’ün Metropol Afyonu başlıklı metniyle başlıyor. İbrahim Ethem Altınsoy’un yazısı, Attan İnip Trene Binmek başlığını taşıyor. Saliha Sultan Yazıcı, Sinema ve Rüya’yı yazmış. Modern Komedya başlıklı çalışma Ömer Faruk Gök imzalı. Bu sayıya katkı sunan diğer yazarlar, Sümeyye Şahin, Burak Çetik, Sena Güney ve Abdulmecid İbrahim Şahin. Bir Kesit Tiyatro bölümünde Edmond Rostand’den çevrilmiş Sekizinci Sahne var: Cyrano de Bergerac. Tuba Rahime Yazıcı ve Tuba Belkıs Yazıcı da son sayıya çizimleriyle destek vermişler. Samimi dergi Kırık Akıl’a, 0 531 841 41 72 No’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Uzun cümleler kurmayı bırakalı çok oldu. Anlasın istiyorum insanlar, hiç konuşmadan veya iki üç cümleyle sustuklarımı da bilsinler ... Yokmuş öyle bir dünya. Öğrettiler. Gazze’de bombalar altında ölen çocuklarını taşırken babalar, henüz memeden ayrılmış yavrusunu toprağa koyarken anneler ve yanlarında boylu boyunca uzanmış uyurken insanlık, cümleler bile kifayetsiz kalırken, sustuğun değil, kulak zarını yırtarcasına attığın çığlık bile duyulmazken, seni kim anlayacak? .... Dünyaya olanca iyimserliğiyle bakan yanım sızlıyor ... hiç iyi değilim. Canımın acısı karışıyor Gazzeli bir çocuğun kanına. İçim ürperiyor, nefes alamıyorum... Sonra, sonrası tufan… Sevda Dursun

Kırık Akıl’dan:

Yaşadığımız bu metropolden yolculuğa çıkmak boynumuzun borcudur artık. insanın kendi ile baş başa kalmasına müsaade edilmediği bu modern dünyada metropol, bu gayedeki en büyük hizmetkarın bizzat kendi konumundadır. hızlı idrak ve tez muhabbet yolu yürünecek en güzel yollardandır. en son ne zaman yalnız kaldık da, kendimiz kaldık? yolculuğun başladığı o an biz hep yoldan kaçtık. Muhammed Ali Gür

4 soru: SERAP KADIOĞLU

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergilerle tanışıklığım, yurt dışında okuduğum ilkokul yıllarımda konsolosluktan okulumuza gelen Kumbara dergisi ile başlamıştı. Orada Türkçe kitap bulma imkânımız olmadığı için her ay derginin geleceği günü iple çekerdim. Küçük yaşlarda içimde oluşan bu dergi okuma zevki, zaman içerisinde artarak beni dergi yayıncılığına kadar götürdü.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Muhit, BirNokta, Türk Edebiyatı ve Edebiyat Ortamı’nı takip ediyorum. Bunun dışında, taşrada kısıtlı imkânlarla çıkan veya gençler tarafından çıkarılan muhtelif dergileri de takip etmeye çalışıyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Dergilere ürün göndermek noktasında muhafazakâr bir tutum sergilediğimi söyleyebilirim. Şiar dergisini saymazsak, en son Muhit dergisine bir şiirle katkı sunmuştum.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Şiar olarak inisiyatif alıp ödeyeceğimiz bedelden korkmadan, şimdiye kadar hiç işlenmemiş ve fakat birçok yazar/şairin mustarip olduğu kayırmacılığa tepki olarak 33. sayımızda ‘Edebiyatta Nepotizm’ konulu bir dosya yapmıştık. Bu, şimdiye kadar gördüğüm, okuduğum en cüretkâr çalışmalardan biri olmuştu doğrusu.

Masaldan dünyaya

Hark, bir masal dergisi. 17. sayısı yayımlanan ve yılda dört defa çıkan dergiyi, Erkam Aslanoğlu yönetiyor. Masaldan Dünyaya alt başlığıyla yayımlanan ve beyaz kağıda basılı 56 sayfalık derginin ön ve arka kapaklarında Aybüke Büşra Aslanoğlu’nun çizimleri var. “Sevgili masal dostum” hitabıyla başlayan imzasız takdim yazısı Ensöz’de kişinin gelişiminden ve tanıklıktan söz ediliyor. Derginin ilk masalı Esma Beyza Arslan’dan: Ay Masalı. Çizer: Ayşe Hümeyra Yeşilyurt. Eşik merkezli metinlerin çoğunlukta olduğu hark’ta yaklaşık 15 masal ve çizim var. En ilgi çekeni 11 yaşındaki Zehra Tokatlıoğlu’na ait: İnci Küpeli Kız. Metni 9 yaşındaki Muhammed Ali Çakırbaş resimlemiş. Bu sayıya ayrıca yazı ve çizimleriyle, Recep Erdil-Nasmina Hekimoğlu, Sevinç Şahin-Hilal Sena Şimşek, Meryem Cahide Akdeniz- Sena Gül, Aslıhan Aksakal-Esma Yavuz, Zeynep Odabaş-Hilal Sena Şimşek, Kadriye Nisa Kıymık-Emine Betül Öksüz, Ümit Yaşar Özkan-Elif Bilge Hamza, Sueda Deveci-Meryem Yünkül, Burak Genç, Zehra Çelik, Adnan Saracoğlu, Kawthar Akraa ve Ömer Fatih Andı katılmış. Dergide ayrıca resimli kitaplar üzerine yapılmış minik bir dosya çalışması var. Betül Arı Duran bu konuda dokuz isimden görüş almış. Değişik yaşlardan yazarların kaleminden masallar okumak isteyen herkese tavsiye ettiğim hark’a harkdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir..

‘Gerçeklik’ peşinde

Mevsimlik dergilerden biri de Sanki. Edebiyat, kültür, sanat konularına yer veren dergi, İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü tarafından hazırlanıyor. Derginin yönetimi Gülnihal Yüksel’e ait. Üçüncü sayısında Gerçeklik konusunu öne çıkarıp dolu dolu bir dosya hazırlayan derginin sunuş yazısında ‘gerçeklik’in bir zenginlik olduğunu savunan Yüksel, okuru onu anlamak için çabalamaya davet ediyor. Bu sayının söyleşisi Gönül Yonar’la yapılmış. Yazarla Türk edebiyatı ve fantazya konularında Tuba Şekerci ve Kader Demir konuşmuş. Gezi Köşesi’nde Vefa semti var. Yaşayan Miras’ta İclal Kop ve Erva Özyurt’un konuğu ‘insan ağacı’ olarak nitelenen yayıncı Cemal Balıbey. 44 sayfalık derginin şairleri Muhammed Burak Uğurlu, Cevat A. Bezirgan, İclal Kop ve Hüseyin Akgün. Kader Demir, inceleme yazısında Fahim Bey ve Biz kitabını ele almış. Sanki’ye çalışmalarıyla katkıda bulunan diğer yazarlar, Kader Demir, Mehmet Ali Gök, Yasir Baytekin, Muhammed Burak Uğurlu, Ahmet Sancar, İlayda Kurnaz, İrem Kurt, Hanife Sude Karaağaç, Tuba Nihan Can, Ahmet Burak Damar ve Esmanur Ek. Gençlerin sesi Sanki’ye, sankidergisi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir..







