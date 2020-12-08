Boy uzatma ameliyatına ilgi arttı: Hangi kemikler uzatılabiliyor?

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzm. Doç. Dr. Okan Özkunt, son dönemde boy uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını belirterek, “Boy uzatma ameliyatları, gerek estetik nedenlerle gerekse sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla uygulanabilen ortopedik cerrahi operasyonlardır.” ifadelerini kullandı.

ÇOK MERAK EDİLİYOR

Medicana’dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde estetik anlamda popülerlik kazanan boy uzatma ameliyatı, pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Boy uzatma ameliyatında uygun teknikler yardımıyla 8-15 cm düzeyinde bir uzama elde edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi Uzm. Doç. Dr. Okan Özkunt, boy kısalığının hastanın tüm uzuvlarındaki genel kısalık olduğunu ve en sık görüldüğü durum halk arasında yaygın bilinen ismiyle cücelik hastalığı olduğunu belirtti.

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Özkunt, “Travmalar, kalıtımsal hastalıklar, büyüme kıkırdağı hasarları, doğuştan gelen deformiteler gibi durumlarda da boy veya uzuv kısalığı görülebilir. Bu sorunlar gerek ortopedik gerekse estetik açıdan olumsuzluklara yol açar. Sonuç olarak hastalarda günlük yaşam önemli ölçüde zorlaşır, psikolojik yönden de sorunlar ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

İKİ KAVAL KEMİĞİ UZATILABİLİYOR

Modern tıbbın ve gelişen teknolojinin sunmuş olduğu imkanlar yardımıyla gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar ile boyun veya herhangi kısa kalan bir uzvun uzatılmasının mümkün olduğunu kaydeden Özkunt, “Genel olarak boyun uzatılması her iki uyluk kemiği, iki kaval kemiği veya bunların her ikisinin birden uzatılması ile boy uzatma işlemi gerçekleştirilebilir. Yalnızca belirli bir ekstremitede kısalık söz konusu olması halinde işlem tek taraflı olarak yapılabilir, ayrıca kol kemiklerinin de aynı yöntemlerle uzatılabilmesi mümkündür.” açıklamasını yaptı.

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Doç. Dr. Özkunt, son dönemde boy uzatma ameliyatlarına ilginin arttığını aktararak, “Boy uzatma ameliyatları, gerek estetik nedenlerle gerekse sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla uygulanabilen ortopedik cerrahi operasyonlardır. Bacaklara ve kollara uygulanabilen bu operasyonlarda kemikler kesilerek fiksatör adı verilen cihazlar yardımıyla daha uzun bir kemik oluşturulacak şekilde kaynaştırılır. Vücudun farklı bir kısmından kemik almanın gerekli olmadığı bu operasyonlar tamamen vücudun yeni kemik, yumuşak doku, bağ, sinir ve kan damarı üretimi yardımıyla gerçekleştirilir. Uzuvlar arasındaki doğumsal veya travma sonucu oluşmuş boy farklılıkları, cücelik gibi hastalıkların tedavisinde, boyunu uzatmak isteyen hastalarda ise estetik amaçlı boy uzatma ameliyatı gerçekleştirilebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ FARKLI YÖNTEMİ VAR

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Boy uzatma ameliyatlarının, dışarıdan uygulanan ilizarov tekniği ya da içeriden uzayabilen çiviler yardımıyla kemiklerin gün gün uzatılması ile gerçekleştirildiğine işaret eden Özkunt, “Kemiğe yerleştirilen cihazlar hedeflenen uzunluğa bağlı olarak da değişmekle birlikte minimum 6 ay boyunca vücutta kalır. Vücut oranı, uzuvlardaki kısalığın düzeyi gibi durumlar göz önünde bulundurularak hastalarda uygun teknikler yardımıyla 8-15 cm düzeyinde bir uzama elde edilebilir. 5-7 cm’nin üzerinde bir uzamanın hedeflendiği hastalarda hem kaval hem de uyluk kemiğinde uzatma yapılması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Özkunt, boy uzatma ameliyatlarının dış tespit ve iç tespit olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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“Bazı hastalarda ise bu iki yöntemin kombine şekilde uygulanması gerekebilir. Daha çok geçmiş dönemde kullanılan dış tespit yöntemi, kemiğe dışarıdan yerleştirilen tespit cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Günümüzde daha yaygın olarak tercih edilen iç tespitte ise vücudun içine yerleştirilebilen ve dışarıdan kumanda ile kontrol edilen motorlu çivi adlı cihazlar kullanılır. Operasyonla dış veya iç tespit ilgili kemiğe yerleştirildikten sonra günde her genişletmede yaklaşık 0,25 mm, her gün ise yaklaşık 1 mm olacak şekilde kemikler yavaş yavaş birbirinden uzaklaştırılır. Arada kalan boşluk vücudun yeni kemik, doku, kan damarı, sinir ve bağ üretimi yardımıyla doldurulur. Sonuç olarak kemik her gün 1 mm uzatılmış olur.”