Hayat Böyle kedi görülmedi Sahibinin karşısına geçip tavla oynuyor
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Böyle kedi görülmedi: Sahibinin karşısına geçip tavla oynuyor​

Böyle kedi görülmedi: Sahibinin karşısına geçip tavla oynuyor

Artvin’de yaşayan Neşe ve Beki Güven çiftinin 2 yıl önce yavruyken sokaktan sahiplendikleri ve ‘Lila’ ismini koydukları kedilerinin tavlaya oynarmışçasına yaptığı hareketler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sahibinin karşısına geçen kedi usta bir tavlacı gibi kapı alıp, zar atıyor.

Haber Merkezi İHA
Lila'nın tavla merakı
Lila'nın tavla merakı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan Baki Güven, soğuk bir havada kapının önünde bulduğu yavru kediyi evde besleme kararı aldı. Eşi Neşe Güven’in yardımıyla iki yıldır evlerinde kedi beslemeye başladılar. Çift, evin neşe kaynağı olan ‘Lila’ ismini verdikleri kedileriyle oldukça iyi vakit geçiriyor, onunla tavla bile oynuyorlar. Kedinin tavlaya olan ilgili karşısında şaşkına dönen çift, kedilerinin tavla oynarmış gibi hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.
Görüntülerde ‘Lila’ isimli kedi, sahibinin tavlayı açar açmaz karşısına rakip olarak geçiyor. Sırasını bekleyen kedi, sahibinin hamlesinin ardından tavla pullarına patileriyle dokunarak, oynarmış gibi hareketler yapıyor. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından, tavla oynayan kedi ilçede büyük ilgi görmeye başladı.

Baki Güven

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RAKİP GİBİ KARŞISINA GEÇİYOR

Kedinin evin neşe kaynağı olduğunu ifade eden Baki Güven, "İki yıl önce sokakta yavruyken sahiplendik. Eşimle birlikte özellikle pandemi sürecinde kediye daha çok vakit ayırabildiğimiz için samimiyetimiz daha fazla arttı. Evde canımız sıkıldı tavlayı açtım. Koşa koşa geldi, sanki rakibim olarak karşıma oturdu. Kapı alır gibi patileriyle pulları çekti, yerlerine koydu. İlk acaba renkler mi cazip geldi dedim. Sonra baktım renklerle ilgisi yok pullar ve zarlarla daha çok ilgileniyor. Bize çok iyi bir arkadaş oldu. Evin adeta çocuğu ve torunu gibi” diye konuştu.
İZLEYENLER ŞAŞIRIYOR

Eşi Neşe Güven ise “Eşim, tavlayı oynamamız için tavlayı getirince Lila benden önce koştu. İlk görünce çok şaşırdık, tesadüf zannettik. Sonra sürekli yapmaya başlayınca cep telefonuma kayıt ettim. Videoyu izleyenler ise çok şaşırıyor. Bu nasıl olur diyorlar. İnsanlar sokak hayvanlarını sahiplensinler. O kadar çok can var ki sokakta, hayvan beslemek isteyenler buralardan sahiplenebilir” ifadelerini kullandı.

Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
FOTOĞRAF 37
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.
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Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Gli, 2004 yılında Ayasofya'da dünyaya geldi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.
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Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.
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Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.
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Duruşuyla bakışıyla hakimiyetiyle çok farklı bir kedi.
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Gli’nin Ayasofya kültür envanterinde yer alıyor.
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İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:


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