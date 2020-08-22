Böyle taksiciler de var: Yolcunun hayatını kurtardı

Bayrampaşa’da taksi şoförlüğü yapan Mustafa Koruyucu, saat 18.30 sıralarında gelen telefon üzerine rahatsızlanan 50 yaşlarındaki bir kadını hastaneye götürmek için yola çıktı. Rahatsızlanan kadını aracına alan Koruyucu, yolda seyir halindeyken dikiz aynasından bakarak yolcunun nefes alamadığını fark etti. Soğukkanlı taksi şoförü, trafikte önünde seyreden ambulansın önünü keserek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri fenalaşan kadına ilk müdahaleyi ticari taksinin içerisinde yaptı. Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Taksi şoförünün ifadesine başvurarak konuyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

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“Ambulansın önünü kestim”

Bayrampaşa’da taksi şoförlüğü yapan Mustafa Koruyucu, “Durağımız arandı. Adrese araç istendi. Gittim. Araca yolcuyu aldım. Teyze bana, ‘Beni Bezm-i Alem Hastanesine yetiştir oğlum’ dedi. ‘Teyze götüreyim’ dedim. Bereç yoluna çıktığımda teyzenin araçta baya bir rahatsızlandığını fark ettim. Nefes alamadığını gördüm. Sorduğum sorulara cevap vermiyordu. O anda 300 metre önümde ambulans gördüm. Selektör, korna, süratli bir şekilde ambulansın önünü kestim. O arada polisler geldi. Yolcum çok ağır rahatsızlandı. ‘Hemen müdahalede bulunun’ dedim” diye konuştu.

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“Bütün bilgileri verdim”

Ambulanstaki sağlık görevlerinin kadına anında müdahale ettiğini söyleyen Koruyucu, “112 acil ambulansındakiler inip araçtaki yolcuma müdahalede bulundular. Teyzeye ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra sedyeye bağlayarak ambulansa tekrar aldılar. O arada ben bütün bilgileri verdim. ‘Teyze yabancı mı?’ dediler. ‘Yok, hayır Türk, gayet normal konuşuyordu’ dedim. Bu bilgileri verdikten sonra teyzeye telefonunu verdim. Baktım telefonu açık. Cüzdanı, çantası bir şekilde 112 acile polislerin önünde teslim ettim” dedi.

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“Bizim istediğimiz taksilere yapılan karalama kampanyalarının hepsinin ortadan kalkması”

Taksilere karalama yapılmamasını isteyen Koruyucu, “Bizim istediğimiz taksilere yapılan karalama kampanyalarının hepsinin ortadan kalkması. Şu anda İstanbul’da bir sürü taksi var. Bu taksilerin hepsi karaladıkları gibi değiller. İçlerinde bizim gibi iyi olan insanlar da var. Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu şekil veya daha başka şekil olaylarla sürekli karşılaşıyoruz. Önemli olan soğukkanlı ve bu olayları başarıyla gerçekleştirebilmektir” diye konuştu.