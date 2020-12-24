Hayat Bozkırın orta yerine sera kurdu Patronu olduğu işle Türkiyenin dört bir yanına ürün gönderiyor
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Bozkırın orta yerine sera kurdu: Patronu olduğu işle Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor

Bozkırın orta yerine sera kurdu: Patronu olduğu işle Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor

Başlangıçta risk alarak küçük bir arazide seracılık sektörüne adım atan Kadir Yavaş isimli girişimci, bozkırın ortasına kurduğu seralarında yetişen ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Haber Merkezi İHA
Girişimci Kadir Yavaş
Girişimci Kadir Yavaş

Eskişehir’de bundan 3 yıl önce seracılık sektörüne giriş yapan Kadir Yavaş, marul, maydanoz ve tere gibi ürünler yetiştirerek kendi işinin patronu oldu. Serasından çıkan ürünleri sofralarla buluşturan Yavaş, 20 kişiye de istihdam sağlıyor. Bin bir emekle kurduğu seralarında yetişen ürünlere gözü gibi bakan Yavaş, yaptığı işi herkese tavsiye ediyor.

"Seracılık evde çocuk bakmak gibidir"

Seralarında yetişen ürünleri çocuğu gibi gören Yavaş, seracılığın zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Yavaş, "Seracılık evde küçük bir çocuğa bakmak gibidir. İlgileneceksin, bakacaksın aynı zamanda da zaman ayıracaksın. Evde oturmakla seracılık yapılmaz. Sabah akşam gelip kontrol edeceksin. Fırtına, yağmur ve dolu zamanlarında gelip bakacaksın. Böylelikle serada istediğin her ürünü yetiştirebilirsin. Biz genellikle yeşillik grubu üretiyoruz. Maydanoz, marul, roka, nane ve acı tere gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi; İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

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Örtü altı üretimde üretim katlanıyor

Ürünlerin örtü altında daha verimli olduğu aktaran Yavaş, "Eskişehir kırsal iklime sahip ve bu yüzden soğuk geçiyor. Ama örtü altında olduğu sürece her şey yetişiyor. Maydanoz serası 2020 yılının ocak ayında ekildi ve şu anda tekrardan kesime geldi. 11’inci bıçakta kesim halinde. Açık alanda biz bunu 4 sefer biçiyoruz ama örtü altında olduğu zaman 11 sefere kadar biçebiliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. 500 metrekare arazisi olan da 5 bin metrekare arazisi olan da yapsın. Çünkü para kazanmak için örtü altı şart" şeklinde konuştu.

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