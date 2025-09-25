Yeni Şafak
'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde anıldı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan anma mesajı

Oğuzhan Ürüşan
18:1925/09/2025, Perşembe
Neşet Ertaş vefatının 13. yılında anıldı.
“Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ertaş için “Garip ve mütevazı kişiliğiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 65. Hükümet Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Yalçın Topçu, yayımladığı mesajda, Ertaş’ın Anadolu kültüründe eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Topçu mesajında,
“Merhum Neşet Ertaş Usta, 2006'da TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne, 2009’da da UNESCO ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına layık görülmüş büyük halk ozanımızdır. Anadolu’da her evin ‘Gönül Dağı’ olan, ‘Bozkırın Tezenesi’ saz ve söz üstadı Ertaş, garip ve mütevazı kişiliğiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir”
ifadelerini kullandı.

TÜRKİSTAN ’DAN ANADOLU’YA UZANMIŞ BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Topçu, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan saz ve söz geleneğinin bilgesi olarak anılan Ertaş’ın 25 Eylül 2012’de hayata gözlerini yumduğunu hatırlatarak,
“Neşet Ertaş Usta yoruldu gitti... Milletçe yorulup giden insan oğlunu saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz”
dedi.

MÜTEVAZI KİŞİLİĞİYLE HALKIN GÖNLÜNDE

“Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen Neşet Ertaş, mütevazı kişiliği, sazı ve sözüyle Türk halk müziğine damga vurmuş, eserleriyle milyonların gönlünde silinmez bir iz bırakmıştı.



