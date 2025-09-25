'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde anıldı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan anma mesajı

“Merhum Neşet Ertaş Usta, 2006'da TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne, 2009’da da UNESCO ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanına layık görülmüş büyük halk ozanımızdır. Anadolu’da her evin ‘Gönül Dağı’ olan, ‘Bozkırın Tezenesi’ saz ve söz üstadı Ertaş, garip ve mütevazı kişiliğiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir”