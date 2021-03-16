Hayat Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı Arabaya gözü gibi bakan aile bakın ne kadara satıyor?
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Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı: Arabaya gözü gibi bakan aile bakın ne kadara satıyor?

Bu araç 27 yaşında sadece 50 bin kilometre yol yaptı: Arabaya gözü gibi bakan aile bakın ne kadara satıyor?

Elazığ’da 1994 model Serçe’yi evlerinin önündeki kapalı bahçede muhafaza eden aile, 10 yıldır özenle baktıkları aracı ilgilisine 49 bin TL’ye satışa çıkardı. Tüm parçaları üzerinde olan Serçe'nin fabrika etiketleri bile üstünde duruyor.

Haber Merkezi İHA
27 yıllık Serçe
27 yıllık Serçe

Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ertuğrul Deringöl, babasının 10 yıl önce aldığı 94 model Serçe’ye gözü gibi bakıyor. Tüm parçaları orijinal olan ve 50 bin kilometrede bulunan 27 yaşındaki Serçe’yi kapalı garajda muhafaza eden Deringöl, zaman zaman evlerinin önündeki bahçeye çıkarıp temizlik ve bakımını yapıyor.

Babasının iş yoğunluğundan dolayı nadiren kullandığı otomobil ile bire bir ilgilenen Deringöl, nadir bulunan bu araca vatandaşın ilgisinin fazla olduğunu kaydetti. Deringöl, şimdiye kadar ciddi tekliflerin geldiğini ancak araca bakabilecek birisi olursa, 49 bin liraya satmayı kararlaştırdıklarını aktardı.

ETİKETLERİ BİLE DURUYOR

Aracın üzerinde fabrika çıkışlı etiketlerin olduğunu belirten Deringöl, “Aracımız, 94 model ve 50 bin kilometrede. Araç sevdası da babadan geliyor. Araç, 10 yıldır bizde, her türlü bakımlarını yapıyoruz. Garaj arabası, son bir aydır burada. Normalde garajda yatırıyoruz. Babamız çalıştığı için zaten fazla süremiyor. Araç orijinal, değişeni yok sadece üstünde temizlik boyası var. Nadir bulunan bir araçtır. Aracın motoru da orijinal, fabrika çıkışlı emniyet kemerleri, etiketleri de duruyor. Anahtarları şimdiye kadar hiç değişmemiş, çatlama ve kırılma yok” dedi.

27 yaşında olan Serçe 49 bin liraya satılıyor.

ARABAYI BAKANA SATACAKLAR

Vatandaşların araca ilgisinin olduğunu ifade eden Deringöl, “Biz biniciyiz, satıcı değiliz o yüzden hakkını verene satarız. 10 yıldır araba bizde olduğu için çok masraf ettik. Satarsak da 49 bin liraya veririz. Şunu da belirtmek lazım, arabaya bakana veririz, bakmayana arabayı vermeyiz. Aracı dışarı çıkardığımız zaman çok durdurup fotoğraf çeken oluyor. Arabayı il dışına çıkarmıyoruz. Çarşı içerisinde gezdiğimiz zaman ışıklarda durduğu fiyat soran oluyor. Aracı kiraya isteyen oldu ama biz vermedik” diye konuştu.

Serçe’nin dünya genelinde artık üretiminin olmadığını dile getiren Deringöl, “Tofaş’ın dünyada sadece Afrika’nın Etiyopya ülkesinde üretimi var ama bu serçe serisinin üretimi yok. Araç 94 model ben ise 18 yaşındayım ve benden daha az güneş gördüğünü düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Görenler gözlerine inanamıyor: Sivaslı usta minyatür otomobilini tam 36 yılda yaptı
FOTOĞRAF 14
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Güdük Minare Mahallesinde yaşayan oturan, 3 çocuk babası emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, klasik otomobil tutkusunu bambaşka bir sanata dönüştürdü. Okurgan, kendisinin de kullandığı Chevrolet Impala marka klasik otomobilin minyatürünü yapmaya karar verdi. 1984 yılında otomobilin yapımına başlayan Okurgan, zaman zaman ara verdiği klasik otomobilin aynısını 36 yılda tamamladı.
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Klasik otomobilde bulunan her ayrıntı ve parça tek tek minyatür araçta da yer aldı. 104 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında yapılan minyatür otomobil, görüntüsüyle dikkat çekti. Hareket edebilen ve tüm fonksiyonları çalışan otomobile Okurgan, evinde gözü gibi bakıyor. Okurgan, evine gelen misafirlere klasik otomobilindeki sistemle müzik de çalıyor.
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45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var.
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Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım. 1984'ten 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim.
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Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum. Büyük bir uğraşı sonunda böyle bir netice aldım. Koltuklarını kendi elimle yaptım. Kimseden yardım almadan bu arabayı bitirmiş oldum dedi.
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Otomobilin müzede sergilenmesini istediğini ya da klasik otomobil tutkunu birisine satmayı düşündüğünü söyleyen Okurgan, Satacağım kişi bunun tutkunu olacak. Tutkunu olmazsa bunun değerini bilmez.
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Arabanın meraklısı olacak, binmiş olacak. Arabanın özelliklerini tanıyan olacak ki değerini bilsin. Teker teker el ile yapıldığı için sıkıntılı oluyor.
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Bir harfini oyarak yapmak bir hafta sürdü. 30 kilo ağırlığında, 104 santimetre uzunluğunda gerçek aracın resimleri alındı ve onlardan bakarak aynısını küçüklüğüne göre yaptım diye konuştu.
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Görenler gözlerine inanamıyor: Sivaslı usta minyatür otomobilini tam 36 yılda yaptı
Sivaslı emekli mobilya ustası 69 yaşındaki Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı. Okurgan, 120 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki minyatür otomobiline evinde gözü gibi bakıyor. Benzeri olan aracın bütün özelliklerinin yer aldığı minyatür otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Bu otomobili görenler gözlerine inanamadı
OYNAT 00:28
Bu otomobili görenler gözlerine inanamadı
Önce otomobil sandı, gerçeği görünce kameraya sarıldı. Gülümseten görüntülerin adresi Pakistan. Bir motosikletli, yanından geçtiği aracın otomobil olmadığını görünce gözlerine inanamadı. Zira araç, otomobil görünümlü bir bisikletti. Büyük şaşkınlık yaşayan motosikletli, o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.


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CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2.5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haczedildi.

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