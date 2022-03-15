Bu ayın kitapları

Rüyalar gerçek olur mu?

Daha evvel aralarında çocuk kitaplarının da bulunduğu pek çok eserin editörlüğünü yapan Nilüfer Taktak’ın çocuklar için kaleme aldığı ve tohumları “Keşke gezegenlerle arkadaş olsak” dediği bir yolculukta atılan Jüpiter Kız, Cezve Çocuk tarafından basıldı. Jüpiter Kız’ın bir gün rüyasında Jüpiter’i görmesiyle açılıyor hikâye. Jüpiter ona ne kadar yalnız olduğundan ve kendisiyle arkadaş olmak istediğinden bahsediyor. Rüyanın ardından Jüpiter Kız, arkadaşı Kırmızı Gözlüklü Çocuk’la Jüpiter’e gitmenin yollarını arıyor. Birileri onun yeşil ağaçlarını sarıya, renkli oyuncaklarını griye boyasa, onun içindeki rengi alıp kapkara yapsa da Jüpi söylenenlere kulak asmıyor ve yoluna devam ediyor. Jüpiter Kız, nitelikli betimlemeleri ve hayata dair yaptığı küçük hatırlatmalarıyla hayal kurmak ve hayallerin peşinden gitmek üzerine sıcacık bir eser. 8 yaş ve üzeri için.

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Jüpiter Kız, Nülüfer Taktak, Cezve Çocuk, Şubat 2022, 136 sf.

Ararsan bulursun!

Pek çok okurun beğenisini kazanan Binbir Oyun’un yazarı Herve Tullet tarafından kaleme alınıp resimlenen Bir Fikrim Var, bir fikrin tohum misali nasıl büyüdüğünü, akla düşüşünden hayata geçişine dek hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl zorluklarla karşılaştığını, iyi bir fikrin özelliklerini, biraz dağınık ve coşkulu olan fikirlerin nasıl düzene sokulabileceğini renkli çizimleri ve eğlenceli metniyle okura sunuyor. Fikirlerin aslında her yerde olduğunu ama onları bulabilmek için bakmak, görmek, hissetmek, öğrenmek gerektiğini; üretmenin uzun ve zorlu bir yolculuk olduğunu hatırlatan Bir Fikrim Var, Herve Tullet’in kendine özgü dehasıyla her yaştan okura yol gösteriyor ve onları fikirler üretmek için cesaretlendiriyor.

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Bir Fikrim Var, Herve Tullet, Timaş Çocuk, Mart 2022, 88 sf.

Jacominus’nün paha biçilmez anları

Fransız yazar, illüstratör Rebecca Dautremer tarafından yazılıp çizilen Jacominus Gainsborough’un Paha Biçilmez Anları, kapak kompozisyonundan itibaren okurların dikkatini çekmeyi başarıyor. Kitabı henüz okumaya başlamadan hemen hepsi tam sayfayı kaplayacak şekilde hazırlanmış birbirinden detaylı ve yazarın kendine has üslubunu yansıtan çizimlere göz atmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Adını kahramanından alan kitap, beyaz bir tavşanın doğumundan başlayıp yaşamının son anlarına kadarki serüvenini aktarıyor. Ancak bu serüven hiçbir üstün gücü olmayan bir tavşanın başından geçen, hiç de olağanüstü olmayan olaylarla ilgili. Yaşamın, sevdiklerinizle birlikte ve doya doya geçirdiğiniz “sıradan” bir ömür dahi olsa yaşamaya değer olduğunu ve hakkını vermek gerektiği anlatan hikâye, kullanılan dil itibariyle 7 yaş altı çocuklar için biraz zorlayıcı olsa da yetişkinlerle etkileşimli bir şekilde zaman geçirmek için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

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Jacominus Gainsborough’un Paha Biçilmez Anları, Rebecca Dautremer, Nar Çocuk, Ocak 2022, 52 sf.