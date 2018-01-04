HayatBu hafta 4 film vizyona girecek
SİNEMA

Bu hafta 4 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Arif v 216" ile birlikte 3 yabancı film vizyona girecek.

Haber MerkeziAA
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216 da vizyona giren filmler arasında.
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216 da vizyona giren filmler arasında.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Arif v 216" ile birlikte 3 yabancı film vizyona girecek.

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Farah Zeynep Abdullah, Ahu Yağtu ve Mert Fırat'ın rol aldığı "Arif v 216" izleyici ile buluşacak.

Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği film, ünlü komedyenin "G.O.R.A" filmiyle tanınan "Esnaf Arif" ve "Robot 216" karakterlerinin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.

Komedi ve bilim kurgu türündeki filmin hikayesi; Ozan Güven'in hayat verdiği ve insan olma hayalini kuran robot "216" karakterinin, uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelip insan gibi yaşamaya başlamasıyla gelişiyor.

"İngiltere Benim"

Mark Gill'in yönetmenliğini yaptığı "İngiltere Benim" adlı biyografi türündeki filmin başrollerinde Jack Lowden, Jessica Brown Findlay, Jodie Comer, Simone Kirby ve Laurie Kynaston yer alıyor.

Senaryosu yönetmen Mark Gill ve William Thacker tarafından kaleme alınan filmin 1970'lerde Manchester'da geçen hikayesinde, İngiliz şarkıcı ve müzisyen Morrissey'in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları ve dönemin atmosferini beyaz perdeye yansıtılıyor.

"Ölüm Odası"

James Franco'nun başrolünde yer aldığı haftanın korku ve gerilim filmi "Ölüm Odası", abilerini kurtarmak için banka soymak zorunda kalan iki kız kardeşin, soymaya çalıştıkları bankada yaşayacakları ummadık durumları konu ediniyor.

James Franco'ya Taryn Manning, Francesca Eastwood, Scott Haze, Q'orianka Kilcher, Jeff Gum, Clifton Collins Jr. ve Keith Loneker'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Dan Bush oturuyor.

"Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!"

Jianming Huang'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon filmi "Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!", afacan bir kirpinin hafızasını kaybetmesinin ardından dostlarının yardımıyla unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamasını anlatıyor.

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