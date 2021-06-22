Hayat Bu işi herkes yapamaz Günde 200 ton karpuzu günlük 200 liraya sırtlıyorlar
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'Bu işi herkes yapamaz': Günde 200 ton karpuzu günlük 200 liraya sırtlıyorlar

Adana’da devam eden karpuz hasadında işçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklüyor. İşçiler, yükleme karşılığında 200 lira yevmiye alıyor.

Haber Merkezi İHA
Bu işi herkes yapamaz: Günde 200 ton karpuzu günlük 200 liraya sırtlıyorlar
Antalya'da çalışan işçiler günde 5-6 saat mesai yapıyor.

Tescilli Adana Karpuz’unda hasat devam ediyor. Tarlada binbir emekle yetiştirilen karpuzlar, ’yükleyici’ olarak bilinen işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. İşçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklerken karşılığında 200 lira yevmiye alıyor. Adana sıcağında çalışan işçiler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

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BU İŞ YORUCU: HERKES YAPAMAZ

Mardin’den çalışmak için gelen Muzaffer Ağrıman, “Mevsimlik iş için Mardin’den geldik buraya. Görüyorsunuz karpuz yüklüyoruz. Yeni başladık günde şuanda 70-100 ton arası yükleme yapıyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Sabah 3’de geliyoruz akşama kadar buradayız. Akşam 8-9 gibi buradan çıkıp gidiyoruz. Günlük şuanda 150-200 lira para kazanıyoruz. 20-25 kişi varız. Hepsi bizim akraba sayılır. Çok yoruluyoruz. Bu iş yorucu, herkes yapamaz” diye konuştu.

Antalya’dan gelen Mehmet Ağrıman ise işin yorucu olduğunu ancak artık kendisinin alıştığını belirterek, “Ortalama 150-200 tonu bulan yüklemelerimiz oluyor. Bizim aldığımız para ne yüklersek ona göredir. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur çalışmak zorundayız. Herkes bu işi yapamaz” dedi.

Görünüşü karpuz tadı ise salatalık: 'Baby karpuz' sadece 5 gram
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Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde toplamda 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren Erüst Tarım, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor.
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Firma, mini sebzeler kategorisine, 'baby karpuz' adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.
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Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor.
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Bu yeni ürünü 'baby' ve 'erik karpuz' olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz dedi.
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Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi.
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Akbulut, Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut dedi.
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Görünüşü karpuz tadı ise salatalık: 'Baby karpuz' sadece 5 gram
Antalya'da bir tarım firmasının, mini sebzeler kategorisindeki yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.


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Bu işi herkes yapamaz

'Bu işi herkes yapamaz'

​Günde 200 ton karpuzu günlük sırtlıyorlar.
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