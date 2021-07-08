​Bu sefer doktor doktoru dövdü: Muayenehaneyi paylaşamayınca birbirlerine girdiler

Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanları Dr. Emrah Kara (42) ile Nalan Alev Alp (42), muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbetti. Nalan Alev Alp meslektaşının kendine tokat atıp darbettiğini ileri sürerken, Emrah Kara ise Alp'in karnına tekme atıp, gömleğini yırttığını savundu.
İki doktor hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı.
MUAYENEHANEYİ KULLANMA KAVGASI
Olay, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi B Blok Polikliniği'nde meydana geldi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Emrah Kara, 1 numaralı muayenehane odasında hasta tedavisine başladı. Bu sırada odaya giren Dr. Nalan Alev Alp. ile Dr. Emrah Kara arasında odayı kullanma yüzünden tartışma çıktı.