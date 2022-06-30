Bu yaz AKM çok renkli

Bu yaz AKM Çocuk Sanat Merkezi, minik sanatseverler ve geleceğin sanatçı adayları için dolu dolu geçecek. Çeşitli ilgi alanlarına yönelik atölyeler, her çocuğun yaşına uygun etkinlik sunacak. Ressam Metin Ceyran ile Resim Atölyesi, çocukları resim yapmanın büyülü dünyasına konuk ederken, Origami Atölyesi, minikleri kadim Japon sanatının incelikleriyle tanıştıracak. Ritim ve Müzik Atölyesi, çocuklara bu yaz hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. Yaratıcı Tasarım, Yaratıcı Drama, Ukulele, Karikatür, Bale, Müzikli Oyun Atölyesi gibi atölyelerle çocuklar yaz boyunca hem eğlenecek hem de öğrenecek. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyelerinin güncel tarih ve saatlerine AKM web sitesi üzerinden erişilebilir.

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