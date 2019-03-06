Hayat Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek
KÜLTÜR SANAT

Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

Ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi. Akademiden yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl birlikte verileceği belirtildi.

Akademi üyesi Jean-Claude Arnault hakkında taciz iddiaları ortaya atılmış ve jüriden bazı üyeler istifa etmişti. Akademi, bu skandalın ardından 2018'deki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini ertelemişti.

Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu
HAYAT
Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu

Göbeklitepe’nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
HAYAT
Göbeklitepe’nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
F-35in alternatifleri hazır

F-35in alternatifleri hazır

​ABD'nin tehdidine karşı tüm seçenekler masada.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

​Trump'tan senatörlerin Suriye mektubuna iki cümlelik cevap.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

​Yeni haftayla birlikte 14 kuruş zam bekleniyor.
Anadoluyakasına AKM

Anadoluyakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Dizi çeken mafya liderine baskın

Dizi çeken mafya liderine baskın

​Sırları ortaya çıktı, 241 kişiye şafak baskını.

Daha güçlü döneceğim

Daha güçlü döneceğim

​Galatasaraylı Diagne'den taraftara mesaj var.

Gramla satılıyor

Gramla satılıyor

​Fiyatı el yakıyor ama faydası saymakla bitmez.

Otel inşaatından 30 bin eser çıktı

Otel inşaatından 30 bin eser çıktı

​Aralarında dünyanın en büyük mozaiği de var.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Başvurmak için son gün 31 Mart.
Sirene göre yol veriyoruz

Sirene göre yol veriyoruz

​Sadece sürücüler değil ambulans şoförleri de kusurlu.
Yarın açılıyor

Yarın açılıyor

​Cumhuriyet tarihinin en büyüğü her şeyi ile hazır.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den saatli uyarı, kuvvetli yağış geliyor.
Piyasa nefes alır

Piyasa nefes alır

​Uzmanlara göre, kamu piyasaya olan borçlarını öderse faiz düşer.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.