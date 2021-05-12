Büfesinin önünde çay içilmesine izin verince ceza yedi: 'Zorla nasıl atacağım bu adamı buradan'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada Edirne’de polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, Kıyık Caddesi’nde bir börekçinin dışarıya çay servisi yaptığını ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu belirledi. Ekipler, börekçiye, büfesinin önünde çay içilmesine göz yuman börekçinin yanındaki büfeciye ve çay içen toplam 7 kişiye tutanak tuttu. Zabıta ekipleri de işletmeler hakkında ayrıca tutanak tuttu.

"50 kere uyardım, birisi çekip gitmedi"

Börekçi dükkanının işletmecisi kadın, çay satışı yaptığı için kendisine tutanak tutulduğunu ancak büfecinin çay satışı yapmadığını söyledi. Büfe işletmecisi ise, “50 kere uyardım gelenleri, birisi çekip gitmedi. Zorla nasıl atacağım adamı buradan” dedi.

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