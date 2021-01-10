Bugün bizim günümüz: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kimi zaman hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan hastaların hayata tutunma çabası, onlar için canlarını hiçe sayarak çırpınan sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kimi zaman da güvenlik güçlerinin çalışmaları, gazetecilerin kaleminden ve objektifinden kitlelere ulaştı.

Bugüne kadar savaş meydanlarından, mermilerin ve bombaların gölgesinden, insanlık dramlarının yaşandığı yerlerden en sıcak gelişmeleri vatandaşlara ulaştıran gazeteciler, Kovid-19 salgınında da ön cephede “haber” için mücadele verdi. Kimi zaman hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan hastaların hayata tutunma çabası, onlar için canlarını hiçe sayarak çırpınan sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kimi zaman da güvenlik güçlerinin çalışmaları, gazetecilerin kaleminden ve objektifinden kitlelere ulaştı. Devletin aldığı önlemleri, siyaset kanadından yapılan açıklamaları, Kovid-19 tedavileri ve aşılarıyla ilgili güncel gelişmeleri anbean kamuoyuna aktaran medya mensupları, kimi zaman da çarşıda, pazarda, sokakta halkın nabzını tuttu, esnafın, çiftçinin, işçinin dertlerini duyurdu.

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17 GAZETECİ KOVİD’E YENİK DÜŞTÜ

Muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne kadar tüm alanlardaki medya çalışanlarından Kovid-19’a yenik düşenler, en yakınlarını bu hastalığa kurban verenler de oldu. Tüm zorluklara rağmen gazeteciler haber peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign’in (PEC) 5 Ocak’ta yaptığı açıklamaya göre, mart başından bu yana 59 ülkeden 600’den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle Türkiye’de de 17 gazeteci vefat etti.

Basın mensuplarının onurlu günü

Vatandaşların haber alma hakkını teslim etmek için 7 gün 24 saat çabalayan basın mensupları için bugün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanıyor. Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı Kanun”un 4 Ocak 1961’de kabul edilip 10 Ocak 1961’de Resmi Gazete’de yayımlanması, gazetecilik mesleği için dönüm noktası oldu. “İş sözleşmelerinin yazılı yapılması”, “sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması”nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Yasayla kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete sahibi, gazete baskılarını 3 günlüğüne durdurdu. “9 Patron Olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımladı. Bu gelişmelerin ardından 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” ismini aldı.

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