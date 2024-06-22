|
Hayat

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

09:33 - 22/06/2024 Cumartesi
Diğer
Hava durumu
Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli rüzgar uyarısı


Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL °C, 29°C


Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 31°C


Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ °C, 30°C


Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 41°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 36°C


Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 35°C


Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


ISPARTA °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


SİVAS °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 27°C


Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 24°C


Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 31°C


Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN °C, 25°C


Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 26°C


Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 25°C


Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C


Az bulutlu ve açık


KARS °C, 26°C


Az bulutlu ve açık


MALATYA °C, 36°C


Az bulutlu ve açık


VAN °C, 28°C


Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 41°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 42°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ


Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de; kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.


MARMARA


Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.


EGE


Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ


Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#Sıcaklık
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? 2024 TÜİK Haziran ayı TÜFE kararı