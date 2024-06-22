Meteoroloji Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.