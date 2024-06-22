Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de; kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.