Bugün ne pişirsem: Birbirinden lezzetli pratik yemek tarifleri

Bugün ne pişirsem diye düşünmekten kendinizi alıkoyamadığınız bir gününüzdeyseniz işte mis gibi yemeklerle karşınıza geldik. En lezzetli ve pratik yemek tarifleri için sayfamıza buyurun...

Kavurma yemeği.

Kavurma tarifi

Malzemeler:

1 Kg kuşbaşı doğranmış dana eti

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

2 Çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Zeytinyağını tencereye alın ve kızınca etleri ekleyin ve kavurun.

Etler suyunu verince altını kısın ve kapağını kapatıp yaklaşık 3 saat kısık ateşte kendi suyunda pişirin.

Arada suyunu kontrol edin ve gerekirse sıcak su takviyesi yapın. Suyu minumumda tutun ki lezzeti içinde kalsın.

Etler dağılınca tuzunu serpip karıştırın ve tercihe bağlı olarak daha da lezzetlenmesi için tereyağını ekleyip çektirin ve soğutun. Koroplast Kilitli Poşete doldurup, buzluğunuzdaki yerinize göre şekil verip dondurun ve ihtiyacınız oldukça kullanın.

Kavurma kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan kavurma 3 saatte pişer.

Kavurmanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kavurmanın kalorisi 156.

Kavurma yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kavurma için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 76 lira.

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Yaz türlüsü yemeği.

Yaz türlüsü tarifi

Malzemeler:

1 Kase doğranmış taze fasulye

1 Adet yarım ay doğranmış kuru soğan

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1 Adet büyük boy alaca soyulmuş doğranmış patlıcan

1 Adet büyük boy doğranmış patates

1 Kase kiraz domates

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Su ardağı ev yapımı domates sos

5 Diş sarımsak

Yapılışı:

Malzemeleri bir kasede toparlayıp, tuz, biber ve yağ ile harmanlayıp Koroplast Fırın Poşetine doldurun. Tepsiye yerleştirip bir kaç delik açın, önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında 35 dakika pişirin.

Yaz türlüsü kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan yaz türlüsü 35 dakikada pişer.

Yaz türlüsünün kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yaz türlüsünün kalorisi 76.

Yaz türlüsü yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yaz türlüsü için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,75 lira.

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Fırında kök sebze yemeği.

Fırında kök sebze tarifi

Malzemeler:

5 Adet taze patates

3 Adet havuç

3 Adet yer elması

1/2 (Yarım) su bardağı bezelye

Yeteri kadar zeytinyağı

Birkaç dal taze biberiye

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

Yapılışı:

Patatesleri, havuçları ve yer elmalarını iri şekilde doğrayın.

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Bezelyeleri ve doğradığınız sebzeleri zeytinyağında biraz soteleyin. Sotelerken biberiyeleri tencereye sıyırın.

Sonra hepsini fırın kabına alıp tuz ve karabiberi ilave edin. Dirilikleri gidene kadar pişirin.

Fırında kök sebze kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan fırında kök sebze 45 dakikada pişer.

Fırında kök sebzenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan fırında kök sebzenin kalorisi 74.

Fırında kök sebze yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fırında kök sebze için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,25 lira.

HAYAT 10 dakikada hazırlanabilir pratik tatlı tarifleri

Yufkalı çökertme kebabı yemeği.

Yufkalı çökertme kebabı

Harç malzemeleri

300 Gram sotelik doğranmış kuzu kuşbaşı

1 Çorba kaşığı tereyağı

1 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Adet kıyılmış kuru soğan

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

1 Çay kaşığı kırmızı toz biber

Malzemeler

Birkaç yaprak yufka

Yeteri kadar kızartmalık sıvı yağ

Servis malzemeleri

Arzu edilen kadar çırpılmış yoğurt

Arzu edilen miktarda kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Et ve yağları tencereye alın sotelemeye başlayın.

Suyunu çekmesine yakın soğanlarını ekleyin, soğanlar solunca da kalan malzemeleri ekleyin. 1 parmak sıcak su ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin.

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Yufkadan eşit üçgenler kesip pipet yardımıyla sarın ve kızgın yağda kızartın.

Servis tabağına alın, üzerine yoğurt gezdirin, etli harcı yayın ve kıyılmış maydanoz serpip servis edin.

Yufka çökertme kebabı kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan yufka çökertme kebabı 30 dakikada pişer.

Yufka çökertme kebabının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yufka çökertme kebabının kalorisi 190.

Yufka çökertme kebabı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yufka çökertme kebabı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26 lira.