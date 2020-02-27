Bugün Regaib Kandili

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak ediliyor.
Camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Ankara'da Beştepe Millet, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak.