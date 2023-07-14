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Bursalı balıkçı Dubai ve Kuveyt'e şube açmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin avcılık ve yetiştiricilik yöntemleriyle elde ettiği balıkların ihracatında son yıllarda rekor kırıldığını aktaran Fikret Balıkçılık'ın sahibi Fikret İmal, "2022- 2023 balıkçılık sezonu palamut avcılığı bakımından verimli geçerken, sıralamayı hamsi, istavrit ve lüfer takip etti.

14:41 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Fikret İmal.

Fikret İmal.

Üretim açısından da listenin başına çipura, levrek ve alabalık yerleşti. İhracatın üçte ikisi ise Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Biz de hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle bu ticaret ağının kritik bir noktasındayız. 1986'dan günümüze bizi Türkiye'nin balıkçısı yapan tedarik zincirimizle ülkemizin balık tedariğinin yüzde 90'ını karşılayan marka olarak konumlanıyoruz. Denizlerin cömertliğini hem restoranımıza hem de farklı bölgelere taşıyoruz" dedi.

“Zengin deniz mahsüllerimizi yurt dışına taşıyacağız"


Kendilerine özel balık usulleriyle daha kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen  İmal, “2023'ün ilk yarısında büyük bir ivme yakaladık. Bunu Bursa'daki şubemizin ardından, yeni bölgelere açılarak daha da yükselteceğiz. İstanbul Fişekhane'deki yeni lokasyonumuzun hazırlıkları sürerken, yurt dışındaki faaliyetlerimizi de emin adımlarla yürütüyoruz. 20 ülkeden şube talebi gelmesine rağmen, kontrollü adım atmak için şubeleşmeye yurt dışında Dubai ve Kuveyt ile başlıyoruz. Böylece ülkemizin her bakımdan zengin deniz mahsullerindeki başarısını, coğrafi sınırlarımızı aşarak dünyaya duyuracağız" diye konuştu.

Fikret İmal.

“Dubai ve Kuveyt'te de şube açacağız"


Fikret İmal, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:


“Bir balık arabası ile başladığımız serüvende yaklaşık 40 yılı geride bıraktık. Kurulduğumuz günden bu yana kendimize özel balık usulleriyle müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa ülkelerine balık gönderebiliyoruz. Şube açmak için kontrollü bir şekilde ilerlediğimiz ülkelerin yanı sıra,  diğer franchise taleplerini de değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda Katar'da da şube açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın market zincirleri, otel ve restoranlarına deniz mahsullerini yıllardır güvenle sunan Fikret Balıkçılık olarak faaliyet alanımızı genişleterek ülkemizin deniz ticaretine daha fazla katkıda bulunacağız."



#Dubai
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