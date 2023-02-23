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Hayat

Bursalı vatandaştan örnek davranış: Depremzedelere konteyner alana aracını verecek

Bursa’da mahalle muhtarlığı yapan Mehmet Çakır, kullandığı tek aracını depremzedelere konteyner bağışı yapana vereceğini açıkladı.

10:14 . 23/02/2023 Perşembe
IHA
Bursalı vatandaşın davranışı takdir topladı.

Bursalı vatandaşın davranışı takdir topladı.

Türkiye 85 milyon tek yürek bir şekilde deprem felaketiyle mücadelesini sürdürüyor. Bursa'da Yıldırım ilçesi Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, kullandığı 1987 model tek aracını depremzedeler adına bağış yapan kişiye verecek.

1987 model aracını satışa çıkarttı

Depremzede bir aileyi konteyner kazandırmak için harekete geçen muhtar Çakır, uzun yıllardır kullandığı ve tek aracı olan 1987 model aracını satışa çıkarttı. Aracını ise Yıldırım Belediyesi’nin depremzede aileler için açtığı konteyner hesabına 1 adet ev bağışında bulunan kişiye hemen satışını verecek.

"Konteyner alana aracımı vereceğim"

Depremzede ailelerin konteyner eve kavuşması için harekete geçtiğini ifade eden Karapınar Muhtarı Mehmet Çakır şu ifadeleri kullandı:

Ben 1999 depreminde Sakarya’da askerdim, o depremi yakinen biliyorum. Ben benim için en değerli olan tek aracımı depremzede kardeşlerime destek olmak için satışa çıkartıyorum. Yıldırım Belediyesi konteyner hesabına 1 adet konteyner bağışı yapan kişiye, elinde makbuzuyla geldiği takdirde aracımın satışını vereceğim. Benim tek amacım deprem bölgesindeki bir ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması.



#bursa
#Mehmet Çakır
#maraş
1 saat önce
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Bursalı vatandaştan örnek davranış: Depremzedelere konteyner alana aracını verecek
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