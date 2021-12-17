Bütün insanlar Mevlana’da kendisinden bir şeyler bulur

Vefatının üzerinden 748 yıl geçtiği halde Mevlâna’nın hala hem coğrafyamızda hem de Batı’da büyük bir etkisi var. Bunun sebebi nedir?

Bunun nedeni elbette ki Mevlana’nın ve özellikle de Mesnevî’nin kendisidir. Yani Mesnevî, insanı bütün yönleri ile kuşatan, her insana, her türlü halinde hitap eden ve herkesi cezbeden bir özelliğe sahiptir. Mesnevî, özellikle pozitivist, materyalist ve de “sanal insan” anlayışının esaretinde bulunan günümüz insanını sevgi/muhabbet merkezli kucaklaması, insanın hangi ortamda yaşarsa yaşasın, değişmeyen problemlerine evrensel ve nokta atışlı çözümler üretmesiyle bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi en çok satan kitaplar arasında olma özelliğini hak etmektedir. Bütün insanlar Mevlana’da kendisinden bir şeyler bulmaktadırlar. Mesnevî’yi okuyan herkes adeta orada kendisini, kendi sevinçlerini, üzüntülerini, akıllılığını, şapşallığını… kısaca bütün yönleriyle kendisini okumaktadır. Dünya literatüründe bütün varlığı, bütün insanları ve insanın bütün hallerini böylesine ihtiva eden başka bir eser daha var mıdır? bilmiyorum, fakat Mesnevî, dolayısıyla Mevlana bu özelliğe sahiptir.

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DİN İLİMLERİNDE OTORİTEYDİ

O halde Mevlana’nın gerçek kimliğini de burada ortaya koymalıyız. Sizce Mevlana’nın kimliğini nasıl tanımlayabiliriz?

Sadece Mesnevî’ye şöyle bir göz attığımızda dahi hayatı anlama ve anlamlandırmada Mevlana’nın ne kadar geniş bir ilmi alt yapı ve birikime sahip olduğunu hemen anlarız. Mevlana’nın ilmî kişiliğiyle ilgili olarak günümüzde yapılan çalışmalar onun bütün dinî ilimlerin yanı sıra diğer sosyal bilimlerde de çok sağlam ve çok geniş öğrenim yaptığını ortaya koymaktadır. Hayatı boyunca içerisinde yaşadığı tasavvufun bütün literal ve uygulamalı bütün bilgilerine sahip olan, aynı zamanda Tefsir, Hadîs, Kelam, Fıkıh ve Felsefe gibi diğer din bilimlerinde de bir otoritedir. Bu ilimlerin yanı sıra Târih, Edebiyat, Güzel Sanatlar gibi sosyal ve beşeri bilimlerin pek çok alanında derin bilgi ve zevklere sahiptir. İşte Mevlana kendi zamanına kadar insanlık tarihinin kültürel birikimini haiz olmakla kalmamış, bütün bilgi birikimini çağları aşan bir yorumla özümseyerek, bütün insanlığın karşılaşacağı ferdî ve sosyal hayat açısından iç ve dış problemler için anahtar çözümler üretebilmeyi başarmış çok nadir bir insan-ı kamildir.

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MEVLANA’NIN ÖĞÜTLERİ

Mevlana’nın geçmişten günümüze ışık tutan öğütleri ve önerileri nedir?

Mesnevi hakkında “baştan sona öğüttür, nasihattir” desek yeridir. Onun bu husustaki görüşünü, düşüncelerinden oluşturulan meşhur yedi öğüt çok güzel özetlemektedir. Bu sebeple ben burada bu yedi öğüdü ve İslamî gelenekte bütün âlimlerce de özen gösterilmiş olan vasiyetini sunmayı yerinde görüyorum:

Yedi öğüt:

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

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5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.

7. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Vasiyeti:

Ben size gizli ve açık bütün hallerinizde Allah’a karşı takva sahibi olmanızı, az yemek yemenizi, az uyumanızı, az konuşmanızı, günahlardan çekinmenizi, oruca, namaza devam etmenizi, şehvetlerden daima kaçınmanızı, insanlardan başınıza gelecek eziyetlere ve cefalara sabır ve tahammül etmenizi, cahil ve basit insanlarla düşüp kalkmaktan uzak durmanızı, kerem sahibi ve salih kimselerle beraber olmanızı vasiyet ederim. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.’

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Akademik çalışmalar yapılmalı

Mevlâna’yı anlamak muhakkak insanlığın gelişmesi için büyük bir adım olur. Mevlâna’yı anlamak için ne yapmalıyız?

En başta Mevlâna’nın eserlerinin düzgün bir okuma ile okunması gerekir. Ayrıca bu konuda ilahiyatçılara da özel bir görev düştüğü kanaatindeyim. Meselâ henüz Mesnevî’nin Fıkhî yönüyle ilgili bir çalışma mevcut değildir. Oysa Mesnevî dinî bir kitaptır; dolayısıyla üzerinde her branştan ilahiyatçının çalışma yapması ve bu şekilde Mesnevî’nin değerinin ortaya konması gerekir. Aynı çalışmalar Mevlâna’nın diğer eserleri içinde gereklidir.

Diğer taraftan, Hz. Mevlâna gibi şahsiyetleri tanıyanlar bizim inanç sistemimizin, insanlık anlayışımızın, hayata bakış tarzımızın ne kadar mükemmel, muazzam, insan onuruna nasıl yaraşır olduğunu anlayacaklar, bu güzelliği özümseyenler Müslüman olacak, diğerleri de en azından Müslümanlara kötü gözle bakmayacak ve zarar vermeyeceklerdir. Bugün diğer inançlardan olup da sonradan Müslüman olanların kahir ekseriyeti, tıpkı son devrin en güzide İslam âlimlerinden merhum Muhammed Hamidullah’ın da bir mektubunda önemle belirttiği gibi, başta İbn Arabî ve Mevlâna olmak üzere diğer sûfîlerin düşüncesinden yola çıkarak İslam’la şereflenmişlerdir.