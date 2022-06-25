Büyük İslâm âlimi Mahmud Ustaosmanoğlu’nun oğlu ve torunları İsmailağa’da taziyeleri kabul ediyor.

İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede Hak'ka yürüdü.İsmailağa Cemaati lideri, büyük İslâm âlimi Mahmud Ustaosmanoğlu, yüz binlerin katılımıyla dün son yolculuğuna uğurlandı.

YÜZBİNLER SAF TUTTU

Türkiye’nin 81 ilinden İstanbul’a akın eden sevenleri ve talebelerinin yanı sıra ümmeti temsilen Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda Müslüman, 93 yaşındaki Hocaefendi’ye karşı son görevlerini yerine getirmek için saf tuttu.

OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Efendi'nin cenazesinde cemaate seslendi Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii ve çevresi insan seliyle dolup taşarken cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. BiP'te paylaş

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OĞLU VE TORUNLARI TAZİYELERİ KABUL EDECEK

İslam âlemini derinden üzen vefatın ardından, oğlu ve torunları taziyeleri İsmailağa’da kabul etmeye devam edecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mürşidimiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ahmet Ustaosmanoğlu hocamız İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızda taziyeleri kabul edecektir. Akşam ile Yatsı namazı arası Efendi Hazretlerimizin ruh-i şerifleri için İsmailağa Camii'nde hatimler okunacaktır. İhvan ve muhibban tüm kardeşlerimize duyurulur."

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Taziyeler, 26 Haziran Pazar günü yatsı namazına kadar devam edecek.

TAZİYE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Taziye ziyaretine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanı sıra, Lübnan Akkar Müftüsü Usâme er-Rifâî Hoca Efendi ve Adıyaman Menzil’den Seyyid Muhammed Saki Erol Hoca Efendi, Siirt Şirvan’dan Seyda Molla Abdurrahman es-Sîsemî Hoca Efendi, Diyarbakır MEDAV Başkanı Tayyip Elçi Hoca Efendi, ve Bitlis Ohin Medreselerinin Baş Müderrisi Şeyh Fethullah Ayte Hoca Efendi de katıldı.

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Ustaosmanoğlu için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Türkçe paylaşımda bulunan Şerif, "Hakka yürüyen din alimi Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatı sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir kayıptır. Takva, alçakgönüllülük gibi İslami ahlakı en iyi şekilde hayatında yaşadı. Efendi’nin sevenlerine, Türk milletine ve hükümetine en derin taziyelerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

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Hakka yürüyen din alimi Şeyh Mahmud Efendi'nin vefatı sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir kayıptır. Takva, alçakgönüllülük gibi İslami ahlakı en iyi şekilde hayatında yaşadı. Efendi’nin sevenlerine, Türk milletine ve hükümetine en derin taziyelerimi sunarım pic.twitter.com/ymtk3NLPxg — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 25, 2022



