Hayat Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü Tehlike çanları çalıyor
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Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü: Tehlike çanları çalıyor

Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü: Tehlike çanları çalıyor

Türkiye’nin en önemli ve verimli bölgelerinden biri olan Büyük Menderes Havzası’na hayat veren ve binlerce insanın ekonomisine katkı sağlayan Büyük Menderes Nehri adeta çöplüğe döndü.

Haber Merkezi İHA
Nehre atılan çöpler.
Nehre atılan çöpler.

Afyon’un Dinar ilçesinin Suçıkan mevki’inden doğarak, 584 kilometre sonra döküldüğü yer olan Söke’den Ege Denizi’ne ulaşan ve geçmiş olduğu yerlere bereket getiren Büyük Menderes Nehri, fabrikaların pis sularını ve insan kaynaklı her türlü atığı taşımaya devam ediyor. Salgın sürecinde kısıtlamaların olduğu hafta sonlarını fırsat bilen bazı işletmeler, zeytinyağı kara atık sularını dinlendirme havuzlarında tutmaları gerekirken, nehre boşaltıyor. Bunun sonucunda simsiyah bir şekle bürünen nehir hem kirleniyor, hem de nehirdeki balıklar yaşam savaşı vermek zorunda kalıyor.

Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı ile 1982 yılında tescil edilen taş köprü, bölgenin kanayan yarası olmayı sürdürüyor.

ÇÖP ADACIKLARI OLUŞTU

Son günlerde yağan yağmurla birlikte büyük ağaç kütükler Sarıkemer’deki taş köprüden geçemediği için, bir yandan menfezleri tıkayarak, doğaya atılan ve içinde plastikler, ev kullanım malzemeleri gibi birçok çöpü de tutarak arkasında çöp adacıkları oluşturuyor. Tarihi köprüyü geçebilen çöpler, ise büyük bir hızla Bafa Gölü’ne ve Büyük Menderes Deltası’ndan Ege Denizi’ne ulaşıyor.

Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan olumsuzlar üzerine Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından hem nehir yatağında hem de taş köprü çevresinde inceleme yapıldı. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Köprüde biriken çöpler ve ağaç kütükler suyun itmesiyle birlikte, sürekli olarak taş köprüye baskı yapmaktadır. Tarihi köprünün bu baskılar karşısında bir gün yıkılması muhtemeldir. Birçok yaşanmışlıkların ve hikayelerinin olduğu bu tarihi köprü günümüze kadar ulaşabilmiştir. İlgili kurumlar tarafından korunması için önlem alınmalıdır. Bugün tespit ettiğimiz çok önemli bir husus daha vardır. Menderese maalesef telef olmuş hayvanlar da atılmaktadır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Mutlaka bu sorunların üstüne gidilmelidir“ dedi.

Kirli ve atıklarla dolu sular, hayvanların da hastalık kapmasına sebep oluyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR NEHRE ATILIYOR

2017 yılında nehre atılan ölmüş hayvanların oluşturacağı sorunlarla ilgili EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Serap Birincioğlu’nun bölgede inceleme yaptığını ve bu kapsamda ilgilileri uyardıklarını kaydeden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, insanların telef olan hayvanlarını gömmek yerine nehre attığını bu yanlışa bir şekilde son verilmesi gerektiğini söyledi. Ölmüş hayvanlardan sulara karışan çeşitli hastalık ve mikropların akarsu güzergahı boyunca insan ve hayvanlara kolaylıkla bulaşabildiğini belirten özellikle zoonoz olarak adlandırılan hastalıkların bu şekilde yayıldığını kaydetti.
Başkan Sürücü, geçtiğimiz yıllarda, Aydın D.S.İ. Bölge Müdürlüğü, Sulama mevsimlerinde kapatmış olduğu Söke Regülatör kapaklarının menbasında toplanan çöplerin, ekolojik kirlilik oluşturmaması ve denize deşarj olmasını engellemek için yapmış olduğu yüzer bariyer sistemi projesinin küçük modelinin taş köprünün önüne yapılması halinde, hem köprünün korunacağını hem de çöplerin Bafa Gölü denize ulaşmadan toplanabileceğini kaydetti.

Binlerce arı öldü: Yetiştiriciler 'böyle giderse arı diye bir şey kalmaz' diyor
FOTOĞRAF 12
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Merkez Seyhan ilçesindeki Yalmanlı Mahallesi'nin Seyhan Nehri kıyısındaki 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü.
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Yıllardır bölgede arı yetiştiriciliği yapan çok sayıda kişi, ölümlere suyu çekilen nehirdeki kirliliğin neden olduğunu iddia etti.
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Kısa sürede arılarının tamamında aynı durumun yaşanacağını söyleyen arıcılar, yetkililerden yardım istedi.
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Şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen kontrol ekipleri, olayla ilgili araştırmanın yapılması amacıyla peteklerdeki baldan ve nehir suyundan numune aldı.
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Bingöl'den gelip bölgede 600 kovan ile arıcılık yapan Yüksel Nasırbel, suyu çekilen nehirdeki kirlilik nedeniyle her geçen gün arı ölümlerinin arttığını vurgulayarak, Ortalama 6 ay buradayız. Toplam 600 kovanımız var. Arılar su ihtiyacını kovanlara yakın olan bu nehirden karşılıyordu. Ancak su 3 gündür bulanık ve kirli. Bazen sudaki atık ve kimyasallar nedeniyle, bazen de su ihtiyacını gideremediğinden arılar ölmeye başladı. Şu an 300 kovan arımız kaldı. Gün geçtikçe daha çok ölüm oluyor. Balık ölümleri de yaşanıyor. Diğer arıcılar da bu duruma çok tepki veriyor. O yüzden suyun bırakılmasını talep ediyoruz dedi.
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Sadece 3 günde 90 kovanının boşaldığını belirten ağabey Gökhan Nasırbel ise, Bu civarda bulunan meyvelere şu an ilaç atma zamanı değil. O nedenle sudan şüpheleniyoruz. Üç aydır buradayım ama üç gündür suyun kirliliği arttı. Arı da su ihtiyacını bu sudan karşıladığı için buradan zehir alıyor. Böyle devam ederse arı diye bir şey kalmaz, kovanlarımın hepsi boşalır. Bugün-yarın mutlaka suyu bırakmaları gerekiyor. En azından birkaç gün suyu bıraksınlar, eğer kesilmesi gerekiyorsa biraz kirli su temizlendikten sonra tekrar kesebilirler. Yetkili kişilerden yardım bekliyoruz diye konuştu.
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Bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Hasan Kara da ilk kez bu mevsimde arı ölümleri ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
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Bu bölgede şu anda 17'ye yakın arı yetiştiricisinin 3 binden fazla kovanı bulunuyor. Bu şekilde ölümler devam ederse zaten kovan kalmayacak. Suya kimyasal mı atıldı ne oldu bilmiyoruz ama balık ölümleri de oluyor. Nehirden pis kokular geliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Bal ve sudan numune aldılar. Elimiz kolumuz bağlandı, yetkililerin suyu bırakmasını talep ediyoruz.
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Binlerce arı öldü: Yetiştiriciler 'böyle giderse arı diye bir şey kalmaz' diyor
Adana'da suyu çekilen Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan 3 bine yakın kovanda on binlerce arı öldü. Yetiştiriciler, arı ölümlerinin nehirdeki kirlilik nedeniyle yaşandığını savunarak, yetkililerden yardım istedi.


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