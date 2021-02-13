Hayat Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp piknik yapan İrem Dericiye para cezası kesildi
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Caddebostan sahili'nde piknik yapan İrem Derici'ye para cezası kesildi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp piknik yapan İrem Derici'ye para cezası kesildi

İstanbul Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan ve kendisine koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığının hatırlatılması üzerine "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" şeklinde tepki gösteren ünlü şarkıcı İrem Derici'ye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.

Haber Merkezi DHA
Caddebostan sahili'nde piknik yapan İrem Derici'ye para cezası kesildi
Caddebostan sahili'nde piknik yapan İrem Derici'ye para cezası kesildi

10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı ekibine "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti.

Caddebostan sahili'nde piknik yapan İrem Derici'ye para cezası kesildi
Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.

4 BİN 369 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İrem Derici'den maskesiz sosyal mesafesiz piknik: Gidin şikayet edin
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