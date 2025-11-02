Cadılar Bayramı kutlaması kabusa döndü: 16 yaşındaki Alp kurtarılamadı

Atakent Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Alp Sirek (16), dün, Cadılar Bayramı kutlaması için Bostanlı Sahili'ne gitti. Sirek, burada arkadaşlarıyla bir marketten aldıkları votkayı, enerji içeceği ile karıştırarak içti. Ardından bir eğlence mekanına geçen gençlerden Alp Sirek, saat 20.00 sıralarında fenalaştı.