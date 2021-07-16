Hayat Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı İzmire yata yata gitmek için çaldım
AKTÜEL

Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı: İzmir'e yata yata gitmek için çaldım

Adana’da çaldığı kamyonu gittiği Gaziantep’te yakıtı azalınca satıp bir başka kamyon çalan Sinan T. (30), yakalandı. “Adana'da polisin TIR şebekesine yönelik operasyonunu öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin’den Adana’ya gelip, kamyon çaldım” diyen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı: İzmire yata yata gitmek için çaldım
Çaldığı kamyonları yakıtı bitince satan Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Y.Ç., 9 Temmuz sabahı uyandığında evinin önüne park ettiği kamyonunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Y.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, araç çalmaktan yargılanırken, tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılan Sinan T.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

KAMYONU GAZİANTEP’TE SATMIŞ

Polis, yaptığı çalışmada Sinan T.’nin, düz kontak yaparak kamyonu çalıp Gaziantep’e gittiğini, yakıtının azalması üzerine aracı sattığını, aynı yöntemle bir kamyon daha çalıp, İzmir’e gitme hazırlığı yaptığını belirledi. Ekipler, Gaziantep’te operasyon düzenledi. Beklediği dinlenme tesisinde polisleri görünce yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan T., kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

Sel sonrası çamur içinde sağlam kalan ilaçlarını arıyor
GÜNDEM
Sel sonrası çamur içinde sağlam kalan ilaçlarını arıyor

‘POLİS BENİMLE UĞRAŞMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM’

Emniyete götürülen Sinan T., ifadesinde, “Adana polisinin TIR şebekesine operasyon yaptığını öğrendim. Bu nedenle benimle uğraşamayacaklarını düşünerek Mersin’den Adana’ya gelip, kamyon çaldım. Adana’da biraz gezdikten sonra Gaziantep’e gittim. Oradan da İzmir’e geçecektim” dediği belirtildi. Şüphelinin, hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tatilden dönen gençlerin arabası alev aldı: Son anda kurtuldular
GÜNDEM
Tatilden dönen gençlerin arabası alev aldı: Son anda kurtuldular

Tesadüfen gördüğü kazada yaralı ağabeyi çıktı
GÜNDEM
Tesadüfen gördüğü kazada yaralı ağabeyi çıktı
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.