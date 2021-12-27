Cambaz’ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor: ​Burada olmak büyük bir onur

Gazetemiz foto muhabiri, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz için bu sene bir fotoğraf yarışması başlatıldı. Başvuruları devam eden yarışmaya fotoğraf tutkunları yıla damgasını vuran haber fotoğrafları, kültürel, tarihi fotoğraflar ve drone ile çekilmiş fotoğraflarla katılım gösterebilecek. Bu kategorilerde 9 kişiye toplamda 90 bin Türk lirası ödül verilecek. Yarışma seçici kurulu, yarışmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jüri başkanı ve gazeteci Coşkun Aral, Cambaz’ın tarihe tanıklık ederken şehadete erdiğini söyleyerek “Bir foto muhabiri tarihin göz tanığıdır. İnsana, insanlığa ve doğaya yapılan kötülüğü, zulmü ve darbeyi belgeler, bunun için de hayatını ortaya koyar. Türkiye’de Hasan Tahsin’le başlayıp Metin Göktepe ile devam eden şehadet zincirine 2016’da değerli kardeşim Mustafa Cambaz da eklendi. Anısına düzenlenen bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

GELECEĞİN HAFIZASINA KAYIT DÜŞÜLECEK

Jüri üyelerinden Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Sedat Özkömeç, “Yeni Şafak ailesi için bir bayrak, bir gurur abidesi olan şehit Mustafa Cambaz, o karanlık gecede göğsünü hain kurşunlara siper ederek vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini kanıyla, canıyla ispat etti ve şehadete erdi. Onun anısına düzenlenen ve geleneksel olması hedeflenen bu yarışmayla adı yaşatılmış olacak. Başta foto muhabirleri olmak üzere tüm fotoğraf severlerin katılımını bekliyoruz” diyerek ilgilileri yarışmaya davet etti.

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HAYAT Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması

Fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Cambaz’ın ülkemizin tarihsel mirasını fotoğraflarıyla koruyan bir sanatçı olduğuna vurgu yaptı: “Millet iradesini yok sayanlara karşı sanatının yanısıra canıyla mukabelede bulunmuş ve ebedi ödülü kazanmış bir kişilikti. Onun adını ve ideallerini yaşatmak için üç dalda düzenlenen yarışmaya katılacaklar, alacakları ödüllerin ötesinde foto muhabirliği ve fotoğraf sanatçılığı alanında yetkinliklerini ispat etmiş olacaklar. Ülkenin bağımsızlık karakterinin içselleşmesini sağlayacak ve geleceğin hafızasına kayıt düşecekler.”

O GECE ŞEHİT OLAN TEK GAZETECİ

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel de yarışmanın ailenin bir ferdine sunulan saygı olduğunu dile getiriyor: “Foto muhabiri tanıktır. Olayların en yakınında olmak foto muhabirliğini gazeteciliğin en riskli görevlerinden biri yapıyor. Mustafa Cambaz, ihanet gecesinde şehit olan tek gazeteci oldu. Adının yaşatılması, gelecek nesillere onun tanıklığı ve izlerinin aktarılması tüm meslektaşları, tüm foto muhabirleri için büyük bir onur ve mutluluk. Onun adının bu organizasyonla yaşatılması, Albayrak yönetiminin bir aile ferdine saygı sunma çabası.”

HAYAT 'Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular yarın başlayacak: Toplam 90 bin lira ödül

Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul “Dijitalleşmeyle fotoğraf ilgisinin tüm dünyaya yayıldığı günümüzde, basın şehidimiz Mustafa Cambaz adına düzenlenen bu yarışma tüm foto muhabirlerini destekler nitelikte. Cambaz, gerçekleri insanlara en yalın haliyle, yani objektifin arkasından ulaştırmak isterken şehit oldu. Yeni Şafak tarafından düzenlenen bu kıymetli organizasyon onun nezdinde gazetecilik mesleğine gönül vermiş herkesi onurlandırıyor” diyerek yarışmanın önemine dikkat çekti. Yarışma şartnamesine ve diğer tüm detaylara mustafacambazfotografyarismasi.com adresinden ulaşılabilecek.