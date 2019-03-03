Hayat Çanakkale şehitleri için 253 bin pedal çevirecek
AKTÜEL

Çanakkale şehitleri için 253 bin pedal çevirecek

Seyyar satıcı Orhan Kotluk, '253 bin şehit için 253 bin pedal' parolasıyla 8'inci defa bisikletiyle Adana'dan Çanakkale'ye gidecek. Kotluk, "Yeni nesle bu vatanın kolay kazanılmadığını hatırlatmak istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Orhan Kotluk, bisikletine monte ettiği güneş paneliyle ve aldığı güvenlik önlemleriyle bisiklet tutkunlarına örnek oluyor.
Orhan Kotluk, bisikletine monte ettiği güneş paneliyle ve aldığı güvenlik önlemleriyle bisiklet tutkunlarına örnek oluyor.

Seyyar satıcı Orhan Kotluk, şehitleri anmak üzere "253 bin şehit için 253 bin pedal" parolasıyla bisikletiyle Adana'dan 8. defa Çanakkale'ye gitmek için yola çıktı.

Kotluk, Atatürk Parkı'nda yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana şehitlere saygı bisiklet turunu gerçekleştirdiğini söyledi.

"253 bin pedal"

Kotluk, bisiklete binerken güvenlik önlemlerini ihmal etmiyor.

Çanakkale'de yatan "253 bin şehit için 253 bin pedal" parolasıyla yola çıkacağını ifade eden Kotluk, bisikletiyle 8'inci defa Çanakkale'ye gideceğini belirtti.

  • Kimseyi temsil etmediğini, tamamen şahsi düşünceleriyle Çanakkale'ye gideceğini aktaran Kotluk, "Yeni nesle bu vatanın kolay kazanılmadığını hatırlatmak istiyorum. Orada yatan dedelerimizin bizim için ne şartlarda can verdiklerini bilsinler." dedi.


12 gün sürecek yolculuk için yola çıktı

Orhan Kotluk, Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulundu.

Yolculuğunun tahminen 12 gün süreceğini ifade eden Kotluk, oradaki törenleri izleyip otobüsle Adana'ya döneceğini kaydetti.

Kotluk, bisikletine taktığı güneş panelinin yanı sıra çadırı ve uyku tulumuyla Çanakkale'ye ulaşmak üzere Adana'dan yola çıktı.

Kotluk, Pozantı, Ulukışla, Ereğli, Konya, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir güzergahını izleyerek 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor.

Çanakkale şehitleri için iki il ve beş ilçede pedal çevirdi
OYNAT 00:55
Çanakkale şehitleri için iki il ve beş ilçede pedal çevirdi
Giresun'un Görele ilçesinde 'Görele Bisiklet Kulübü' kurucusu Serkan Namazcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anmak için bisiklet turu düzenledi.

Bisiklete binene devlet desteği
HAYAT
Bisiklete binene devlet desteği
CHP’nin çekirdek ailesi

CHP’nin çekirdek ailesi

​CHP, belediye başkanlığı ve meclis üyeliğine aday gösterilen akrabalar nedeniyle kriz yaşıyor.
Hayal kırıklığı yaşarız

Hayal kırıklığı yaşarız

​Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz söylemleri, Mavi Vatan 2019'un ardından değişti.
Sorosun fon haritası

Sorosun fon haritası

​George Soros'un 136 derneğe 17 milyon TL aktardığı belirlendi.
Trabzondafıkra gibi olay

Trabzondafıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
PKK’dan DEAŞ’a seyahat belgesi

PKK’dan DEAŞ’a seyahat belgesi

​Yeni Şafak'ın 17 Şubat'ta duyurduğu PKK-DEAŞ anlaşması kesinleşti.
Altındağ’da yeşil devrim

Altındağ’da yeşil devrim

​Cumhur İttifakı'nın Altındağ adayı Doç. Dr. Asım Balcı, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Kural ne diyor?

Kural ne diyor?

​Futbolseverleri ikiye bölen pozisyon.
Mehmetçiktalimat bekliyor

Mehmetçiktalimat bekliyor

Bakan Akar, operasyona ilişkin mesajlar verdi.
Düello Fenerbahçenin

Düello Fenerbahçenin

​Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.